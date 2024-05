VIDEO Zastrašujući prizori nakon što je grad poharao tornado, poginulo više ljudi

Snažan tornado protutnjao je u utorak malim gradom u Iowi, usmrtivši više ljudi i ostavivši najmanje desetak ozlijeđenih, priopćile su vlasti.

Gotovo cijela država Iowa bila je pod "posebno opasnom situacijom", prema Nacionalnoj meteorološkoj službi, koja je izdala nekoliko upozorenja na tornado. Međutim, najgore je stradao Greenfield, gradu od oko 2.000 ljudi.

Tornado je opustošio veliki dio grada usmrtivši nekoliko ljudi, dok ih je na desetke ozlijeđeno.

"Možemo potvrditi da je ovaj tornado odnio više smrtnih slučajeva, a desetak ljudi je prebačeno u bolnice," rekao je narednik Alex Dinkla, glasnogovornik Državne patrole Iowe, tijekom večernje konferencije za novinare u Greenfieldu. Dinkla nije iznio broj mrtvih, ali je rekao da bi brojke mogle biti objavljene tek u srijedu.

Budući da je i lokalna bolnica pretrpjela štetu u oluji, ozlijeđeni su morali biti prebačeni u objekte u obližnjim gradovima.

"Bilo je strašno, jako strašno. Samo se molim da su svi sigurni i da nitko nije ozlijeđen", rekla je Valerie Warrior, stanovnica Greenfielda, u intervjuu za CBS-ovu podružnicu KCCI TV.

Guverner Iowe Kim Reynolds proglasio je "izvanredno stanje katastrofe" za 15 okruga, dopuštajući da se državni resursi iskoriste u odgovoru na oluju.

Najmanje tri tornada prijavljena su u Minnesoti, Nebraski i Coloradu, ali nije bilo značajnije štete.

My view from the back seat with Team Dominator today as this tornado pounds the daylights out of some wind turbines near Greenfield, Iowa. pic.twitter.com/lt9GeacSQe

#Tornado went right through downtown #Greenfield #Iowa. Drone flight from one end of town to the other shows catastrophic destruction. Please find an appropriate way to donate to the town. pic.twitter.com/yKeJGS99vo