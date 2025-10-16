Obavijesti Foto Video Pretražite
Suđenje u Austriji

Nevjerojatno: Kirurginja dala 12-godišnjoj kćeri da pacijentu izbuši rupu u lubanji?

16. listopada 2025.
Prema riječima tužiteljice, majka je navodno ponosno izjavila da je njezina kći "izbušila svoju prvu rupu".
  1. Ilustracija
    UŽAS NA TREŠNJEVCI

    Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
  2. Simbol ribe na autu
    Jasna poruka

    Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
  3. Provjereno: Sanela Gorić
    "KOMENTARI POTIČU AGRESIJU"

    Majka djevojčice s rijetkim sindromima objavila da ju je Zavod prijavio policiji: Stigao njihov odgovor
Izgorjela pršutoreznica na Starom pazaru u Splitu
Vatrogasci u akciji
FOTO Izgorio popularni kiosk sa suhomesnatim proizvodima na splitskom pazaru: Pogledajte dramatične prizore
Masovni napad Rusije na ukrajinske gradove
odjekuju eksplozije
VIDEO Masovni napad Rusije na Ukrajinu, zračna uzbuna u cijeloj zemlji: "Poslali su bombardere koji nose Kinžale!"
Sudac u Kanadi kaznio muškarca zbog lažnih dokaza generiranih umjetnom inteligencijom
dobio kaznu
Šok na sudu: Branio se pomoću umjetne inteligencije - "Ovo su halucinacije!"
Predstavljena knjiga o Političkoj povijesti muške homoseksualnosti u Jugoslaviji
Franko Dota
Knjiga kao svjedočanstvo vremena: "Jugoslavija je po tom pitanju dijelom čak bila i naprednija nego današnje doba"
Zagrebačka policija objavila detalje napada na starijeg muškarca na Trešnjevci
UŽAS NA TREŠNJEVCI
Policija objavila detalje: Muškarcu pozlilo, dvojac glumio da mu pomaže, a onda je uslijedio užas
Simbol ribe često se može vidjeti na automobilima
Jasna poruka
Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?
Zavod za socijalni rad: Nismo prijavili majku djevojčice nego komentare na društvenim mrežama
"KOMENTARI POTIČU AGRESIJU"
Majka djevojčice s rijetkim sindromima objavila da ju je Zavod prijavio policiji: Stigao njihov odgovor
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Fabian (8) je nestao u petak, a sada su šetači u šumi pronašli tijelo djeteta
Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Šok u Poljskoj
Gotovo 30 godina laži! Susjedi su pozvali policiju zbog buke: Nitko nije bio spreman na ono što su pronašli
Grčka u štrajku: Luke i željeznica zaustavljeni zbog protesta protiv zakona o radnom vremenu (13 sati)
POKRET OTPORA
Država im diže radno vrijeme na 13 sati dnevno: Počele blokade prometa, štrajkovi i prosvjedi
vijesti
show
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Snaha Halida Bešlića Mahira se oglasila nakon njegovog sprovoda
"Jako nam nedostaješ"
Snaha Halida Bešlića oglasila se nakon dženaze, izazvala je mnogo reakcija
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Važan korak!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
zabava
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Presmiješno
Užasan parking inspirirao urnebesnu šalu koja je nasmijala domaću publiku
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
Wow!
Obračun iz životinjskog carstva postao hit, pogledajte samo tu lukavost
tech
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Više od 30 trikova
Kupujete na Temuu? Stručnjak objasnio kakvim se trikovima služe kako bi privukli kupce
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
Je li na pomolu i lijek?
Tajna dugovječnosti: Otkriveni ključni igrači u usporavanju starenja
sport
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
Viniciusu prijeti zatvor! Proslavio rođendan s 500 ljudi, stigla i vojna policija
e to je fešta!
Viniciusu prijeti zatvor! Proslavio rođendan s 500 ljudi, stigla i vojna policija
Toni Kroos čuo psovku na hrvatskom: "Igrao sam s Modrićem, znam ovo..."
Komična situacija
VIDEO Toni Kroos prasnuo u smijeh zbog psovke na hrvatskom: "Igrao sam s Modrićem, znam..."
tv
MasterChef: Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
SAMO JAKO!
Ivanu Bariću pozlilo, a u mislima mu je bilo samo jedno: "Iznevjerio sam ih!"
MasterChef: Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
NE PROPUSTITE!
Požar u MasterChef kuhinji! ''Gledam u to i ne mogu vjerovati što se događa''
U dobru i zlu: Sestrine riječi ohrabrenja su ono što joj je bilo potrebno
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Sestrine riječi ohrabrenja su ono što joj je bilo potrebno
putovanja
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Jednostavno, a preukusno
Trik za savršen gulaš: Sastojak koji chefovi dodaju u mesna jela za više okusa
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Vrata Bilogore
Pečenje meko kao duša i juha koja diže iz mrtvih: Izletište kraj Bjelovara u kojem se jede "baš pravi nedjeljni ručak"
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
Jednostavno
Sočan kolač od mrkve: Malo posla za puno uživanja
novac
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Nije zbog poreza
Više od polovice poduzetnika razmatra preseljenje u inozemstvo. Ovo je najpopularnija destinacija
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Bienenstich ili pčelinji ubod: Recept za kolač koji svi traže
Savršenstvo!
Njemački kolač odličan je primjer da su jednostavne slastice najbolje, zato svi traže baš ovaj recept
Stan u zagrebačkoj Dubravi uređen s puno duše i šarma
KAO MALI RAJ
Stan u zagrebačkoj Dubravi pun duše i šarma, ali kuhinja je ipak najposebnija
Prednosti power walk načina šetnje
Moćan način hodanja
Jeste li čuli za "power walk"? Obična šetnja može postati pravi trening za trbuh i leđa
sve
Evo što znače obilježja na lijesu Halida Bešlića
tradicija i poštovanje
Koja je simbolika obilježja na lijesu Halida Bešlića?
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Srbi oduševljeni Vatrenima: "Ovo je za nas potvrda da su nogometna krema, a za Hrvate - ništa posebno"
Evo o čemu se radi
Srbi o Vatrenima: "Ovo nam je potvrda da su nogometno plemstvo, a Hrvatima - ništa posebno"
 
