Nevjerojatno: Kirurginja dala 12-godišnjoj kćeri da pacijentu izbuši rupu u lubanji?

Neurokirurginja je ne samo dopustila svojoj 12-godišnju kćeri da sudjeluje u operaciji, nego je tinejdžerica navodno čak izbušila pacijentu rupu u lubanji - optužba je to pod kojom se liječnica našla pred sudom u Grazu u Austriji.

Incident se dogodio prošle godine, a liječnica i njezin kolega, koji je također optužen, izjasnili su se da nisu krivi.

Nakon nesreće u šumi lani u siječnju 33-godišnji muškarac je vozilom hitne pomoći prebačen u Sveučilišnu bolnicu u Grazu s ozbiljnim ozljedama glave i trebao je hitnu operaciju.

Premda je operacija bila uspješna, prije samog kraja dogodio se navodni propust. Neurokirurginja, koja je u to vrijeme još bila na specijalizaciji, dovela je svoju kći u operacijsku salu. Prema optužnici, djevojčici je dala medicinsku bušilicu kako bi napravila otvor u pacijentovoj lubanji za postavljanje sonde.

Prema riječima tužiteljice Julije Steiner, majka je navodno ponosno izjavila da je njezina kći upravo "izbušila svoju prvu rupu". Tužiteljstvo tvrdi da, iako operacija nije imala negativne posljedice za pacijenta, "rizik se ne može umanjiti". Steiner je dodala kako je taj čin pokazao "nevjerojatan nedostatak poštovanja prema pacijentu".

"Dovođenje djeteta na operaciju nije bila dobra ideja"

Neurokirurginja i stariji liječnik koji je vodio operaciju izjasnili su se da nisu krivi za nanošenje lakših tjelesnih ozljeda, piše Unilad. Odvjetnik kirurginje Bernhard Lehofer tvrdi da dijete zapravo nije ništa učinilo. "Dijete nije bušilo", rekao je i naglasio da je stariji liječnik imao potpunu kontrolu nad opremom.

Priznao je da dovođenje djeteta na operaciju "nije bila dobra ideja", ali da njegova klijentica zbog te pogreške ispašta već gotovo dvije godine. Odvjetnik drugog liječnika Michael Kropiunig izjavio je da njegov klijent nije bio svjestan dobi djeteta. "Dopustio joj je da stavi ruku na njegovu dok je on upravljao bušilicom, ali to nije relevantno u kaznenom postupku", rekao je.



Liječnik je na sudu ispričao da je njegova kolegica pred kraj operacije napustila salu zbog telefonskog poziva. Dijete ga je tada navodno pitalo: "Mogu li pomoći?", a kad je on pitao majku za dopuštenje, ona je odgovorila: "Zašto ne?".

Optužena liječnica također je negirala krivnju. Ispričala je da je njezina kći tog dana učila u dežurnoj sobi te ju je na njezin nagovor povela sa sobom na operaciju. Tvrdi da ključni trenutak s bušilicom nije dobro vidjela jer je "stajala straga i bila ometena". Na pitanje tužiteljice zašto je vršila pritisak на kolegu da šuti, odgovorila je: "Željela sam ga zaštititi".

"Pa, bušilo je"

Ispitivanje svjedoka zasad nije razjasnilo situaciju. Kći optužene iskoristila je svoje pravo da ne svjedoči. Voditelj odjela za upravljanje rizicima u bolnici izjavio je da je od medicinske sestre čuo da je dijete sudjelovalo u operaciji, a na njegovo pitanje što je radilo, sestra je odgovorila: "Pa, bušilo je".

Voditelj neurokirurgije Stefan Wolfsberger posvjedočio je da je pronašao anonimno pismo o incidentu. "Nisam mogao vjerovati", rekao je. Kada je suočio optuženog liječnika s tim, on je "potpuno potišteno rekao 'da'". Na pitanje sutkinje je li mu bilo jasno da je dijete samo bušilo, odgovorio je: "Nikada nisam čuo da netko ne buši rupu sam". Liječnica je, s druge strane, sve glasine nazvala "klevetom".



Iako su mnogi zaposlenici bolnice čuli za incident, malo tko je išta konkretno vidio. S obzirom na to da se još trebaju saslušati sudski vještaci, suđenje je odgođeno i nastavit će se 10. prosinca.