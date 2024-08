Kirurg dozvolio 13-godišnjoj kćeri da pacijentu izbuši rupu u lubanji

Nakon nesreće u šumi u siječnju, 33-godišnji muškarac je vozilom hitne pomoći prebačen u Sveučilišnu bolnicu u Grazu s ozbiljnim ozljedama glave. Trebao je hitnu operaciju, a neurokirurg je navodno pustio svoju 13-godišnju kćer da sudjeluje u operaciji, piše austrijski Kronen Zeitung. Navodno je tinejdžerica čak izbušila pacijentu rupu u lubanji.

Iako je rečeno da je operacija prošla bez problema, pacijent još uvijek nije sposoban za rad, a istraga javnog tužitelja u Grazu protiv cijelog kirurškog tima se nastavlja.

Tek u travnju je uredu javnog tužitelja podnesena anonimna prijava o tim navodima, izvijestile su novine, a policija je tek u srpnju obavijestila navodnu žrtvu. Bolnica je navodno otpustila kirurga i još jednog zaposlenika, specijalista koji je bio prisutan na operaciji.

Prije nego što su mu vlasti rekle da je svjedok u istrazi, navodna žrtva je za slučaj saznala iz medija.

"Ležite tamo. Nevoljni, bez svijesti i postajete pokusni kunići. Vjerojatno ne postoji drugi način da se to opiše... to nije moguće. Ne možete to učiniti", rekao je žrtvin odvjetnik Peter Freiberger i dodao kako bolnica nakon otkića nije kontaktirala žrtvu niti se ispričala.

Specijalist za traumatologiju rekao je da ne razumije zašto bi itko dopustio djetetu da izvede operaciju u takvim okolnostima.

"Operacijska dvorana pripada ljudima koji tamo imaju posao i nikome drugome. Djetetu se ne smije dati bušilica i dopustiti mu da buši kost ozbiljno ozlijeđene osobe", rekao je Manfred Bogner.

