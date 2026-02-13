Potresna sudbina "nevidljive" djece, rođeni su u bordelu, a za državu ne postoje: "Radi se o preživljavanju"

Desetljećima su djeca rođena u bordelu Daulatdia u Bangladešu bila nevidljiva. Nisu se mogli registrirati ni dobiti rodni list jer su im majke bile seksualne radnice, a očevi nepoznati. Sada, po prvi put, svih 400 djece u selu s bordelima imaju vlastite rodne listove.

Daulatdia, selo koje je jedan od najvećih legalnih bordela na svijetu, posjedovanje rodnog lista znači da djeca seksualnih radnica konačno mogu ići u školu.

Aktivisti su desetljećima raditi s djecom Bangladeša rođenom u bordelima ili na ulici i borili se za njihova prava: mogućnost pohađanja škole, dobivanja putovnice ili glasovanja.

Nesiguran život kojim su živjeli jer nisu mogli dobiti rodni list bio je posljedica zahtjeva službenika da se upiše ime i podaci o ocu, iako su bili nepoznati, piše Guardian.

Više od 700 nepriznate djece sada je registrirano u Daulatdiji i drugim bordelima zahvaljujući nastojanjima Fonda za slobodu, londonske organizacije protiv ropstva, i lokalnih organizacija koje su otkrile previđenu odredbu u zakonu: od 2018. godine dopušteno je registrirati rođenje čak i ako nema podataka o roditeljima.

Udružujući se s organizacijama civilnog društva, Fond za slobodu je krenuo u pronalazak sve djece rođene u bordelima i prikupljanje njihovih podataka. Sve su dostavili vladi, a istovremeno su lobirali kod lokalnih vlasti o važnosti ove prethodno ignorirane klauzule u zakonu.

Seksualna radnica u Daulatdiji Foto: Afp

Sabbir Hossain, suautor studije o bordelu Banishanta na jugozapadu Bangladeša, rekao je da su roditelji nekada morali pronaći alternativne načine da obrazuju svoju djecu. Neki bi slali svoju djecu u vjerske škole, neregulirane medrese ili bi tražili od muškaraca koje poznaju da se predstave kao očevi.

Nedostatak rodnog lista ne samo da djeci uskraćuje mogućnosti, već ih može učiniti i ranjivima na trgovinu ljudima, rekla je Khaleda Akhter, voditeljica programa u Bangladešu za Freedom Fund.

Dva desetljeća pomagala je u spašavanju djevojaka od prisilnog seksualnog rada u bangladeškim bordelima, gdje su mnoge maloljetne. Bez rodnog lista teže je dokazati da je djevojka mlađa od 18 godina.

Prema istraživanju Fonda za slobodu iz 2024. o bordelima u Dhaki, gotovo polovica seksualnih radnica rekla je da su bile prisiljene raditi u uvjetima na koje nisu pristale te da je više od petine bilo mlađe od 18 godina.

"Ako nemate rodni list, nevidljivi ste u sustavu. Ranjiviji ste na zlostavljanje, trgovinu ljudima i iskorištavanje. Ti dokumenti nisu samo alat, već se radi o preživljavanju", rekla je Akhter.

Podijelila je i priču o 14-godišnjoj djevojčici koja je peta generacija obitelji koja živi u bordelu. Kad je čula da će dobiti rodni list veselila se jer će se moći školovati.

"Smijala se i mogla sam vidjeti sreću na njezinom licu. Rekla mi je: 'Khaleda, vlada je priznala moj identitet.' Osjećala je da je napokon imala neku zaštitu od svih prepreka s kojima se suočavala u djetinjstvu", zaključuje Khaleda Akhter.