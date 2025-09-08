(VIDEO) Izrael objavio snimku početka napada u Jeruzalemu: "Ovo je zlo s kojim smo suočeni"

U ponedjeljak ujutro dvojica Palestinaca otvorila su vatru na autobusnoj stanici na sjevernom ulazu u Jeruzalem, ubivši šestero ljudi u napadu koji je izraelska policija opisla kao "teroristički".

Na svojem profilu na X-u država Izrael objavila je snimku iz kabine vozila iza autobusa kod kojeg je započeo napad. Na snimci se vide civili kako u panici bježe od pucnjave.

This is the evil Israel faces.

Two terrorists opened fire on a bus in Jerusalem — targeting passengers, bystanders, anyone in reach.



5 murdered. Over a dozen wounded.



The war Israel fights is for all who stand against terror. pic.twitter.com/bjz1zdkii7 — Israel ישראל (@Israel) September 8, 2025

"Odjednom sam čula pucnjeve... Osjećala sam se kao da trčim cijelu vječnost“, izjavila je Ester Lugasi, koja je ozlijeđena u napadu, izraelskoj televiziji iz bolnice. "Mislila sam da ću umrijeti."

Šestero je mrtvih, a hitna pomoć identificirala je petero: 50-godišnjeg muškarca, ženu u pedesetima i tri muškarca u tridesetima. Navedeno je da je još 11 osoba zadobilo ozljede, uključujući šestero onih koji su u teškom stanju s ranama od vatrenog oružja.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar kasnije je izjavio da je poginula i šesta osoba te da su napadači bili Palestinci s izraelskom okupirane Zapadne obale, piše Reuters.

Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas izdao je izjavu u kojoj osuđuje "svako ciljanje palestinskih i izraelskih civila".

Za razliku od njega, palestinska militantna skupina Hamas pohvalila je dvojicu palestinskih "boraca otpora" za koje je rekla da su izveli napad, a Islamski džihad, još jedna palestinska militantna skupina, također je pohvalila pucnjavu. Niti jedna skupina nije preuzela odgovornost.

Posljedice napada u Jeruzalemu Foto: Afp

Govoreći na mjestu napada, premijer Benjamin Netanyahu rekao je da izraelske snage progone osumnjičenike koji su im pomagali.

Izraelska policija izjavila je da su dvojica napadača stigla automobilom i otvorila vatru na autobusnu stanicu na raskrižju Ramot, području koje se proteže kroz dio Jeruzalema koji je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine, a kasnije anektirao u potezu koji Ujedinjeni narodi i većina zemalja nisu priznali.

Posljedice napada u Jeruzalemu Foto: Afp

Na mjestu događaja pronađeno je nekoliko komada oružja, streljiva i nož koji su napadači koristili, priopćila je policija.

Reutersova snimka pokazala je snažnu policijsku prisutnost u području Ramota nakon pucnjave. Hitna pomoć rekla je da je bolničar koji je stigao na mjesto događaja izvijestio da nekoliko žrtava leži na cesti i pločniku, neke bez svijesti.