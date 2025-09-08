(VIDEO) Izrael objavio snimku početka napada u Jeruzalemu: "Ovo je zlo s kojim smo suočeni"

U ponedjeljak ujutro dvojica Palestinaca otvorila su vatru na autobusnoj stanici na sjevernom ulazu u Jeruzalem, ubivši šestero ljudi u napadu koji je izraelska policija opisla kao "teroristički".
Na svojem profilu na X-u država Izrael objavila je snimku iz kabine vozila iza autobusa kod kojeg je započeo napad. Na snimci se vide civili kako u panici bježe od pucnjave.
"Odjednom sam čula pucnjeve... Osjećala sam se kao da trčim cijelu vječnost“, izjavila je Ester Lugasi, koja je ozlijeđena u napadu, izraelskoj televiziji iz bolnice. "Mislila sam da ću umrijeti."
Šestero je mrtvih, a hitna pomoć identificirala je petero: 50-godišnjeg muškarca, ženu u pedesetima i tri muškarca u tridesetima. Navedeno je da je još 11 osoba zadobilo ozljede, uključujući šestero onih koji su u teškom stanju s ranama od vatrenog oružja.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar kasnije je izjavio da je poginula i šesta osoba te da su napadači bili Palestinci s izraelskom okupirane Zapadne obale, piše Reuters.
Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas izdao je izjavu u kojoj osuđuje "svako ciljanje palestinskih i izraelskih civila".
Za razliku od njega, palestinska militantna skupina Hamas pohvalila je dvojicu palestinskih "boraca otpora" za koje je rekla da su izveli napad, a Islamski džihad, još jedna palestinska militantna skupina, također je pohvalila pucnjavu. Niti jedna skupina nije preuzela odgovornost.
Posljedice napada u Jeruzalemu
Foto:
Afp
Govoreći na mjestu napada, premijer Benjamin Netanyahu rekao je da izraelske snage progone osumnjičenike koji su im pomagali.
Izraelska policija izjavila je da su dvojica napadača stigla automobilom i otvorila vatru na autobusnu stanicu na raskrižju Ramot, području koje se proteže kroz dio Jeruzalema koji je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine, a kasnije anektirao u potezu koji Ujedinjeni narodi i većina zemalja nisu priznali.
Posljedice napada u Jeruzalemu
Foto:
Afp
Na mjestu događaja pronađeno je nekoliko komada oružja, streljiva i nož koji su napadači koristili, priopćila je policija.
Reutersova snimka pokazala je snažnu policijsku prisutnost u području Ramota nakon pucnjave. Hitna pomoć rekla je da je bolničar koji je stigao na mjesto događaja izvijestio da nekoliko žrtava leži na cesti i pločniku, neke bez svijesti.