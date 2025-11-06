Nestao prije 12 godina, proglašen mrtvim, a živ je: Za njim tragali godinama, evo tko ga je našao i gdje je bio sve vrijeme

Nevjerojatna priča stiže iz Bugarske - Bojan Ivanov (62) iz grada Ruse pronađen je živ u improviziranoj kolibi na planini Pirin, čak 12 godina nakon što je proglašen nestalim, a pet godina nakon što je službeno proglašen mrtvim.

Ivanova je nedavno pronašla šumarska služba, a vijest je šokirala lokalnu zajednicu i njegove rođake. Nestao bez traga još 2013.

Ivanov je zadnji put viđen 2013. godine u selu Novo Selo kraj Rusea, gdje je tada živio sam. Njegova majka, Todora Alexandrova, prijavila je njegov nestanak 9. lipnja 2015. godine, nakon što se Bojan nije javljao mjesecima.

Unatoč potragama i upitima susjeda, godinama nije bilo nikakvih informacija o njemu. Pet godina kasnije, 2020., majka je sudu podnijela zahtjev da se sin službeno proglasi mrtvim. Sud je tada presudio da je njegova smrt nastupila 31. prosinca 2013. godine.

Živio sam u planini

Tijekom suđenja svjedoci su ispričali da je Ivanov ranije radio kao pomoćni radnik, te da se borio s dugovima zbog neuspjelog poslovanja i ovrha. Navodno su ga tražili lihvari, a dio njegove imovine bio je stavljen pod zalog.

Kada su ga šumari pronašli u Pirinu, Ivanov je izgledao zdravo, ali iscrpljeno. Odveden je u policijsku postaju u Banskom, gdje je identificiran piše 4news.

Prema navodima policije, odbijao je pomoć i smještaj, rekavši da ima dovoljno sredstava i da mu ne treba ništa. Nakon toga, napustio je policijsku zgradu, a zasad nije poznato gdje se nalazi.

Proglašen mrtvim – ali živ

Njegov slučaj izazvao je veliko zanimanje javnosti u Bugarskoj jer se formalno još uvijek vodi kao mrtav. Lokalne vlasti sada moraju pokrenuti postupak za poništenje presude o smrti i službeno potvrditi njegov identitet.

Majka, koja je prije nekoliko godina izgubila svaku nadu, prema pisanju bugarskih medija, više nije živa i nikada nije dočekala vijest da joj je sin ipak preživio.