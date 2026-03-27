Operacija spašavanja: Nestala dva broda s humanitarnom pomoći na putu za Kubu

Meksička mornarica započela je operaciju potrage i spašavanja na Karibima kako bi locirala dva jedrilice koje su prevozile humanitarnu pomoć za Kubu nakon što brodovi nisu stigli u Havanu kako je planirano.

Dvije jedrilice su prošlog tjedna napustile Isla Mujeres, u meksičkoj državi Quintana Roo, na putu za Havanu s devet članova posade različitih nacionalnosti na brodu.

Očekivalo se da će brodovi stići između 24. i 25. ožujka, ali nije bilo nikakve komunikacije s njihove strane niti potvrde njihovog dolaska, objavila je meksička mornarica.

Dva nestala broda dio su šire inicijative za pomoć Kubi koja se suočava s energetskim problemima, a koja trpi dugotrajne nestanke struje i produbljuje ekonomsku krizu nakon što su SAD pooštrile embargo na naftu i drugu robu.

Zasebni brod iz konvoja stigao je u Havanu u utorak. Volonteri u Meksiku prošli su tjedan utovarili brodove rižom, dječjim vlažnim maramicama, grahom, dječjom hranom, lijekovima i drugim potrepštinama kao dio "Konvoja Nuestra America", nevladine inicijative koja nastoji dostaviti hranu, lijekove i energetsku robu na otok.

"Kapetani i posada su iskusni mornari, a oba broda su opremljena odgovarajućim sigurnosnim sustavima i signalnom opremom," rekao je glasnogovornik konvoja u izjavi za Reuters.

"U potpunosti surađujemo s vlastima i ostajemo uvjereni u sposobnost posade da sigurno stigne do Havane," navodi se.

Meksiko je također uspostavio kontakt s centrima za koordinaciju pomorskog spašavanja u Poljskoj, Francuskoj, Kubi i Sjedinjenim Državama, kao i s diplomatskim predstavnicima zemalja podrijetla onih na brodu, priopćila je mornarica.