Pojavile su se informacije da se zna gdje je posljednji put zabilježen signal mobitela nestalog Splićanina Mateja Periša. Te informacije nisu zasad službeno potvrđene, već to prenose srbijanski mediji.

Srbijanski mediji tvrde da je signal mobitela nestalog 27-godišnjaka Mateja Periša posljednji put uhvaćen u blizini Velikog ratnog otoka, na ušću Save u Dunav. "Potraga za tijelom na ušću je otežana jer voda tamo nije toliko duboka, ali su riječne struje jako snažne", rekao je za Informer izvor blizak istrazi.

Policija je preuzela podatke sa svih baznih stanica u okolici. "Na osnovu videozapisa nadzornih kamera u okolici Beton hale, ali i praćenjem njegovog telefona, može se s velikom preciznošću utvrditi njegovo kretanje od trenutka kada je istrčao iz kluba, oko 1:40 sati. On je zatim preko Karađorđeve ulice otrčao uzvodno do restorana Savanova kod Beograda na vodi i tu se na jednoj snimci vidi kako silazi do Save, ali ne vidi se i trenutak kad je ušao u vodu", rekao je izvor za Informer.

"Bazne stanice su registrirale signal njegovog telefona na tome mjestu, a potom je signal lociran nizvodno kod Velikog ratnog otoka, gdje se izgubio. Pretpostavlja se da je Matej cijelo vrijeme imao telefon u džepu dok ga je Sava nosila", kazao je.

Pretraživalo se i kod Velikog ratnog otoka, ali tamo su riječne struje vrlo jake. "Potragu otežava i to što je nestali mladić na sebi imao tamnu odjeću, koju je teško uočiti u vodi, gdje je vidljivost praktično nikakva. Policija svakako uzima u obzir i mogućnost da je Periš bacio svoj telefon u Savu pa da je negdje pobjegao, ali šanse za to su sada već minimalne", dodao je izvor za Informer.

Treba istaknuti da ove informacije nisu službeno potvrđene te ih, kao i mnogo drugih koje su objavljene u tamošnjim medijima, treba uzeti s rezervom.

