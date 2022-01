Umirovljeni zagrebački kriminalist komentirao je dosadašnji tijek potrage za Matejom Perišom te rad srpske policije.

"Ja bih to nazvao teških 11 dana i mučnih i napornih, ali to što nema informacija u javnosti, mislim da je dosta dobro i beogradska policija daje informacije na kapaljku i to je dobro", komentirao je na N1 televiziji nestanak Mateja Periša bivši inspektor Branko Lazarević.

Kazao je kako ne gubi nadu da će mladića pronaći živog, ali da se s vremenom smanjuje obujam potrage.

"No ja pretpostavljam da će to biti trajni zadatak beogradske policije. Ja ne volim izgovoriti riječ smrt ni da se utopio, ja to izbjegavam, ali ako se i utopio, pretpostavljam da će se pojaviti, postoje procesi u organizmu koji se odvijaju i tjeraju tijelo na površinu. Ja i dalje vjerujem da je on živ, sudionik sam mnogih akcija i svi imamo nekakve varijante, nas je deset tu i svi nešto planiramo, međutim kada se riješi problem onda rješenje izgleda čudno i nijedan od nas nije o tome razmišljao što se uistinu dogodilo", rekao je bivši inspektor za N1.

"Nažalost ima i slučajeva koji vječno ostanu tajna, ali nadajmo se da će se ovo riješiti", dodao je.

Nije vidio, kaže, nekih većih propusta u radu srpske policije, čak ni nakon što se pojavila informacija da su mladićevi prijatelji nestanak Mateja Periša prijavili već oko 10 sati ujutro, a policija ih navodno uputila da pretražuju bolnice.

"Pa ako je to tako bilo, onda bi to bio propust policije. Policija je trebala reagirati odmah na dojavu jer nije mala stvar ako građanin Hrvatske nestane u Srbiji. Tu nema odlaganja, treba ići odma. Ako su oni prijavili nestanak, policija će lakše pretražiti bolnice nego što će jedan Splićanin koji je možda prvi put u Beogradu. Ja bih to nazvao nekim mali propustom, mada ja u radu beogradske policije ne vidim neke velike propuste", rekao je, pozdravio je i inicijativu Nenada Periše da se u potragu uključe i hrvatske službe.

“Moja praksa je bila da što god netko predloži, pogotovo ako predloži obitelj, ja sam maksimalno uvažavao. Čak i ako predlože vidovnjaka, nisam se ni tome protivio. Pa čak se nisam protivio tome što vidovnjak predloži. Ja pretpostavljam da će beogradska policija pristati uvažiti tu sugestiju oca", kazao je.

