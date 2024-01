MMF objavio prognozu za svjetsko gospodarstvo

Međunarodni monetarni fond (MMF) blago je u utorak podigao prognozu rasta svjetskog gospodarstva u ovoj godini, ukazujući na jačanje osobne i javne potrošnje i niže cijene energije i robe.

MMF za ovu godinu prognozira rast svjetskog gospodarstva od 3,1 posto, za 0,2 postotna boda snažniji no što su očekivali prošle jeseni. U 2025. aktivnost bi trebala porasti gotovo istim tempom, potvrdili su procjenu iz listopada. Usporedbe radi, prosječan rast svjetskog gospodarstva u razdoblju od 2000. do 2019. iznosio je 3,8 posto.

MMF-ove zimske prognoze obuhvaćaju samo najveća gospodarstva i skupine gospodarstava. Poboljšane izglede pripisuju snažnijoj osobnoj i javnoj potrošnji, unatoč zaoštrenim monetarnim uvjetima, i pojačanom aktiviranju radne snage, Izdvajaju i poboljšanje u opskrbnim lancima i niže cijene energije i robe.

Ažurirane svjetske gospodarske prognoze pokazuju da se nazire "meko prizemljenje", ali ukupni rast i globalna trgovina i dalje su ispod povijesnog prosjeka, rekao je glavni ekonomist MMF-a Pierre-Olivier Gourinchas.

Globalna trgovina trebala bi porasti za 3,3 posto u 2024. i za 3,6 posto u 2025., znatno ispod povijesnog prosjeka od 4,9 posto. Uteg rastu bit će oko 3000 trgovinskih ograničenja, uvedenih u 2023., smatraju. Potvrdili su listopadsku prognozu ukupne inflacije u ovoj godini od 5,8 posto. Snizili su pak procjenu za a 2025., za 0,2 postotna boda, na 4,4 posto. Kad bi se izuzela Argentina, inflacija bi bila još niža, rekao je Gourinchas.

Posustala eurozona

Najviše su poboljšali prognozu za američko gospodarstvo, kojem sada predviđaju rast od 2,1 posto u 2024., za 0,6 postotnih bodova snažniji nego su predviđali u jesenskim projekcijama. U 2025. trebao bi usporiti na 1,7 posto.

Poboljšanje izgleda za SAD Gourinchas pripisuje fiskalnoj potpori i snažnoj osobnoj potrošnji. MMF je upozorio Washington da su američke subvencije domaćim proizvođačima možda predstavljaju kršenje globalnih trgovinskih propisa, dodao je.

Pročitajte i ovo ANALIZA IVANA ODRČIĆA Opasnost na pomolu: Ovo je sjeme za novi rast cijena, ali i za novu radikalizaciju Europe

Gospodarstvo eurozone trebalo bi pak u ovoj godini porasti 0,9 posto, nešto slabije no što je MMF procijenio u listopadu. U 2025. rast bi trebao ubrzati na 1,7 posto, manje-više u skladu s MMF-ovim prognozama od prošle jeseni.

Najvećem europskom gospodarstvu, onom Njemačke, MMF predviđa minimalni rast BDP-a u ovoj godini, za samo 0,5 posto, približno upola slabiji no što su prognozirali jesenas. Iduće godine rast bi trebao ubrzati na 1,6 posto i također biti slabiji no što su do sada prognozirali.

Kineski BDP trebao bi u ovoj godini porasti za 4,6 posto, za 0,4 postotna boda snažnije nego je pokazivala listopadska projekcija. U 2025. bi rast trebao blago usporiti, na 4,1 posto. Najsnažnije bi u skupini promatranih zemalja trebalo porasti indijsko gospodarstvo, za 6,5 posto u ovoj i idućoj godini.

Najviše je podignuta prognoza ovogodišnjeg rasta ruskog gospodarstva, za 1,5 postotnih bodova, na 2,6 posto. U 2025. aktivnost bi po MMF-u trebala usporiti, uz prognoziranu stopu rasta od 1,1 posto.