NATO upozorava da bi mogao preventivno udariti na Rusiju: "Pitanje je tko će to učiniti"

NATO razmatra proaktivnije mjere kao odgovor na eskalaciju hibridnog ratovanja Rusije, uključujući kibernetičke napade, sabotaže i kršenja zračnog prostora. Jedan od takvih koraka bio bi takozvani preventivni udar na ruske ciljeve.

Admiral Giuseppe Cavo Dragone, predsjedatelj Vojnog odbora NATO-a, izjavio je za Financial Times da savez preispituje svoj tradicionalno reaktivni stav dok se Europa suočava s porastom hibridnih incidenata povezanih s Rusijom.

"Proučavamo sve... U kibernetičkom prostoru smo nekako reaktivni", rekao je Dragone. "Razmišljamo o tome da budemo agresivniji ili proaktivniji umjesto reaktivni."

Rekao je da bi, iako bi ofenzivni kibernetički odgovori bili najjednostavnija opcija, s obzirom na to da mnoge države članice posjeduju takve sposobnosti, odmazda za fizičku sabotažu ili upade dronova bila složenija.

Dragone je dodao da bi se preventivni udar pod određenim okolnostima mogao klasificirati kao obrambena akcija.

"Biti agresivniji u usporedbi s [agresivnošću] našeg suparnika mogla bi biti opcija. [Pitanja su] pravni okvir, jurisdikcijski okvir, tko će to učiniti?" objasnio je, a prenosi Kyiv Post.

Nekoliko savezničkih diplomata, posebno iz istočne Europe, pozvalo je NATO da napusti svoj uglavnom reaktivni pristup i usvoji mjere koje Moskvi nameću opipljive troškove. "Ako sve što radimo jest da nastavimo biti reaktivni, samo pozivamo Rusiju da nastavi pokušavati, da nam nastavi nanositi štetu", rekao je jedan baltički diplomat za FT.

Unatoč tim zabrinutostima, dužnosnici NATO-a ističu uspjehe poput Baltičke straže, operacije pokrenute za zaštitu kritične podvodne infrastrukture.

"Od početka Baltičkog stražara ništa se nije dogodilo. Dakle, to znači da ovo odvraćanje djeluje", rekao je Dragone.

Prošli tjedan Emmanuel Macron najavio je da Francuska obnavlja dobrovoljnu vojnu službu suočena s rastućom prijetnjom koju predstavlja Rusija, nešto manje od tri desetljeća nakon što je u zemlji ukinuto novačenje.

Francuski general, načelnik Glavnog stožera oružanih snaga Fabien Mandon, prošli je tjedan izazvao negodovanje u zemlji upozorenjem da Francuska mora biti spremna "izgubiti svoju djecu", dodajući da se Rusija "priprema za sukob s našim zemljama do 2030. godine".

Istodobno, Švedska razmatra kupnju krstarećih i balističkih raketa dugog dometa jer se očekuje da će vojna prijetnja Moskve rasti u sljedećih pet godina, upozorile su švedske oružane snage u vladinom dopisu.