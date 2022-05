Početkom tjedna nastavit će se pregovori između predstavnika 27 država EU-a, a svrha im je ukloniti prepreke za dogovor o predloženom europskom embargu na rusku naftu, koji usporava nekoliko zemalja članica, posebice Mađarska, doznaje se u nedjelju iz diplomatskih izvora.

Veleposlanici 27 zemalja članica sastali su se u nedjelju u Bruxellesu, no još se nisu uspjeli usuglasiti u pogledu provedbe šestog paketa sankcija Moskvi koji je u srijedu predstavila Europska komisija.

Ovim se projektom predviđa uvođenje embarga na uvoz sirove ruske nafte u roku od šest mjeseci i na derivate do kraja 2022.

"Kontakti na svim razinama nastavit će se početkom tjedna. Cilj nam je što prije postići potpuni dogovor o ovome šestom paketu", rekao je europski diplomat.

Europsko vijeće "jedinstveno je u pogledu potrebe usvajanja" mjera i postignut je vrlo značajan napredak u pogledu većine tih mjera, rekao je.

Mađarski premijer Viktor Orban, čija zemlja uvelike ovisi o Rusiji kada je riječ o opskrbi energijom, u petak ujutro je pooštrio retoriku, kazavši da prijedlog Bruxellesa "potkopava" jedinstvo Europske unije.

Za donošenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih 27 članica EU-a.

Čelnici najmoćnijih zemalja svijeta raspravljat će o ratu u Ukrajini, Biden bi mogao zadati još jedan udarac Rusiji

"Nema političke blokade, no potrebno je zajamčiti alternativne izvore opskrbe energijom za zemlje bez izlaza na more koje ovise o ruskoj nafti putem naftovoda, a to nije lako postići", rekao je AFP-u neimenovani diplomat.

"Radi se o novim infrastrukturama i promjenama u tehnologiji koje ne zahtijevaju samo europsko financiranje, već i dogovor među državama članicama. Zasad postupno napredujemo, no treba nam vremena", dodao je.

Kako bez ruske nafte? U Vladi oprezni, poduzetnici optimistični: "Ovo je sad izvanredna prilika da se nešto promijeni"

Za Mađarsku i Slovačku bilo je planirano jednogodišnje izuzeće, do kraja 2023. ali je ocijenjeno nedostatnim. U novoj verziji nacrta o kojoj se raspravljalo u petak ono je produljeno do kraja 2024., a istu mogućnost ima i Češka Republika.

Cilj Europljana u početku je bio uvesti šesti paket sankcija do obilježavanja 72. Dana Europe 9. svibnja, datuma koji se u Rusiji slavi i kao "Dan pobjede" nad nacističkom Njemačkom.

Sve o ratu u Ukrajini pročitajte >>OVDJE.