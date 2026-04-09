Napokon se oglasila Kina: Objavili su neobičnu grafiku, objašnjeno što ona znači

Peking zasad ostaje suzdržan po pitanju svoje uloge u nedavno postignutom sporazumu o prekidu vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, iako je Bijela kuća potvrdila da su se tijekom pregovora vodili razgovori na najvišoj razini između američkih i kineskih dužnosnika.

Na redovitom brifingu glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning odgovarao je općenito na pitanja o ulozi Kine, istaknuvši da je Peking aktivno radio na okončanju sukoba od samog početka neprijateljstava.

"Kao odgovorna velika sila, Kina će nastaviti igrati konstruktivnu ulogu i davati pozitivan doprinos obnovi mira i stabilnosti u regiji Zaljeva i na Bliskom istoku", poručio je Mao.

Samo nekoliko sati kasnije glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt potvrdila je da su se u posljednja dva dana odvijali intenzivni razgovori na visokoj razini između SAD-a i Kine, paralelno s pregovorima o primirju s Iranom.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je izjavio kako vjeruje da je Kina imala određenu ulogu u poticanju Irana na pregovore o prekidu vatre, piše CNN.

China, always a force for peace. pic.twitter.com/C77ENyn2Nn — Xie Feng 谢锋 (@AmbXieFeng) April 8, 2026

Suzdržan ton Pekinga uklapa se u njegov uobičajeni diplomatski pristup, osobito u osjetljivom trenutku za, kako se čini, krhko primirje.

Unatoč tome, Kina se tijekom cijelog sukoba nastoji pozicionirati kao glas mira, što je dio šire strategije predsjednika Xi Jinpinga da ojača kineski utjecaj u globalnim sigurnosnim pitanjima i ponudi alternativu američkom vodstvu.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova dodatno je naglasilo tu poruku objavom vizualnog prikaza koji prikazuje 26 telefonskih poziva za mir koje je visoki diplomat Wang Yi obavio s kolegama diljem svijeta od početka sukoba.

Peking se inače smatra važnim potencijalnim akterom u mirovnom procesu, ponajprije zbog svojih diplomatskih i ekonomskih veza s Teheranom, ali i bliskih odnosa s Pakistanom, koji bi mogao biti domaćin budućih mirovnih pregovora. Taj je smjer dodatno potvrđen prošlog tjedna tijekom susreta Wanga i pakistanskog ministra vanjskih poslova Ishaqa Dara u Pekingu, gdje je predstavljena zajednička inicijativa od pet točaka za obnovu mira.