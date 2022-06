Tri osobe su ubijene, a najmanje 14 ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u subotu oko ponoći u Philadelphiji. Napadači su u bijegu.

U pucnjavi u središtu Philadelphije ubijene su tri osobe, a ranjeno ih je najmanje 14 u subotu oko ponoći. U blizini križanja Treće i Južne ulice je bilo "nekoliko aktivnih napadača", priopćila je policija, koja je triput zapucala u jednog od napadača, ali je uspio pobjeći.

Riječ je o dijelu grada popularnom za noćne izlaske. Na ulici su bile stotine ljudi, kao i svakog vikenda.

Pucnjava u Philadelphiji (Foto: Screenshot/Reuters)

Sedam žrtava prevezeno je u Sveučilišnu bolnicu Thomas Jefferson, rekao je glasnogovornik bolnice. Četiri osobe su u stabilnom stanju, priopćila je bolnica.

Saturday night in Philadelphia. A mass shooting on 4th & South Street with reports of nearly a dozen people shot. I’m on scene where police have cordoned off the popular weekend strip, a trail of what appears to be blood snaking along the sidewalk in front of a Rita’s Water Ice. pic.twitter.com/mkUoTvgy2I