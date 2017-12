Dvije su osobe ubijena te ih je nekoliko ozlijeđeno u incidentu koji se dogodio u Nizozemskoj.

Dvije su osobe preminula, a nekoliko ih je ozlijeđeno, u dva napada nožem koja su se dogodila u Nizozemskom gradu Maastrichtu, gradu koji se nalazi u blizini granica s Njemačkom i Belgijom.

Napadi su se dogodili na lokacijama udaljenim nekoliko stotina metara, izvještava Reuters. Policija još uvijek utvrđuje jesu li međusobno povezani.

BREAKING - NETHERLANDS: 1 killed, several injured in 2 different stabbing attacks in Maastricht. Unclear background or if the 2 attacks are related. pic.twitter.com/LXZIb5ZEGY

