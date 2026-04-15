Prekinuta opskrba naftom, vlast sve zataškala, a onda je otkriveno - bila je to sabotaža: Jedan trag vodi na Balkan

Naftovod TAL koji opskrbljuje 90 posto austrijske nafte napadnut je te zbog incidenta nafta tri dana nije stigla u Austriju.

Naftovod je oštećen 25. ožujka. Mrežni operater Terna prijavio je oštećenje dalekovoda u općini Tolmezzo u pokrajini Udine na sjeveru Italije. Tri dana kasnije, stup se srušio. Crpna stanica naftovoda TAL u blizini Paluzze, udaljene više od 12 kilometara, koja pumpa naftu preko planina do Kötschacha, otkazala je jer je naftovod morao biti prerezan radi popravka, piše Heute.

Vlasti su napad dva tjedna držale u tajnosti, a javnosti je priopćeno da je došlo do tehničkog kvara. Medijska izvješća nagađala su da se radi o klizištu.

Bombastično otrkiće da se radi o sabotaži došlo je 12. travnja, iz Italije. Istražitelji tvrde da postoje dokazi koji pokazuju da je dalekovodni stup prepiljen i zbog toga se srušio.

Un traliccio dell’alta tensione semi divelto, un atto doloso compiuto da mani esperte. Per l’intelligence è un sabotaggio quello avvenuto in #Carnia. pic.twitter.com/E8flvCKj33 — Tg1 (@Tg1Rai) April 11, 2026

Jedinica za organizirani kriminal talijanske policijske specijalne operativne skupine preuzela je istragu.

Iako je naftovod neophodan za Austriju, jer pokriva gotovo 90 % potreba za naftom OMV-ove rafinerije u Schwechatu, Austrija vjerojatno nije bila primarni cilj.

Naftovod TAL ide od luke Trst preko Tirola do Njemačke i Češke i glavni je opskrbni vod za rafinerije u južnoj Njemačkoj i Češkoj. Zbog trodnevnog prekida uzrokovanog činom sabotaže, rafinerije su morale koristiti postojeće zalihe.

Prema izvješću Die Welta, napad je uzrokovao nestašicu benzina, dizela i kerozina u Bavarskoj i Baden-Württembergu nekoliko dana.

Tko stoji iza napada?

Prema pisanju talijanskog Il Messagfero, budući da se stup dalekovoda nalazi na planinskom, teško pristupačnom terenu, istražitelji pretpostavljaju da se radilo o ciljanom napadu na opskrbu naftom u srednjoj Europi.

Za napad nitko nije preuzeo odgovoronost.

Jedan trag upućuje na Balkan. Prema srpskoj vladi, bomba je otkrivena na plinovodu koji vodi prema Mađarskoj 5. travnja. Istražitelji sada ispituju postoji li veza između ta dva slučaja.

Korištene metode sugeriraju sudjelovanje profesionalnih, međunarodnih aktera, citiraju talijanski mediji istražitelje. Analiziraju se satelitske snimke kako bi se bolje utvrdilo vrijeme napada na dalekovod.

Jedna od opcija koja se istražuje je i upletenost Rusije koja je, od izbijanja rata u Ukrajini, više puta povezivana s akcijama sabotaže protiv pristaša Ukrajine.