VIDEO Katastrofalne kiše i poplave odnijele najmanje 72 života: Ljudi zarobljeni pod ruševinama čekaju spasioce

Nakon velikih kiša proteklih nekoliko dana u indijskoj himalajskoj regiji ovog su tjedna poginule najmanje 72 osobe. Uz kišu, jak monsun izazvao je brojna klizišta i bujične poplave koje su potopile ceste i uništile zgrade.

Pročitajte i ovo gradski prijevoz Pripazite prije odlaska u grad: Brojne izmjene u zagrebačkom prijevozu, ovo su novosti

Spasioci se bore s ekstremnim vremenskim uvjetima da bi spasili ljude zarobljene ispod blata i ruševina. Indijski meteorološki zavod objavio je da država u stanju visoke pripravnosti i očekuje se da će se pljuskovi nastaviti sljedećih nekoliko dana.

At least 66 people have been killed in landslides caused by heavy rain in northern India.



Homes and buildings have collapsed as more rain is forecast ⤵️ pic.twitter.com/wtL9uT1pR6