VIDEO Zaglavili su na moru više od mjesec dana: Više od 60 ljudi umrlo na brodu

Vjeruje se da je umrlo više od 60 ljudi nakon što je brod s migrantima pronađen kod Zelenortskih otoka u zapadnoj Africi. Navodi se da je spašeno 38 ljudi, među kojima ima i djece.

Pročitajte i ovo Zakopane kosti i glava Strava na Balkanu: Vodoinstalateri u WC školjci pronašli raskomadano tijelo bogataša

Smatra se da su gotovi svi putnici iz Senegala te da su na moru proveli više od mjesec dana. Kako navodi BBC, brod je prvi put uočen u ponedjeljak, a prema prvim izvješćima sumnjalo se da je brod potonuo, no kasnije je pronađen da pluta.

Several migrants have been found dead and 38 rescued from boat off Cape Verde, authorities say, with fears dozens more may have died pic.twitter.com/s2NO3wXfD5