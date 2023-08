VIDEO Dramatični prizori u poznatoj zračnoj luci: Zbog bujice tisuće ljudi bez leta, nebom bljeskale munje

Do kasno navečer u srijedu velike količine vode skupile su se u dijelovima piste u zračnoj luci u Frankfurtu, putnici su ostali zaglavljeni u avionima koji su sletjeli, ali se nisu mogli iskrcati.

Oko 70 letova otkazano je zbog lošeg vremena. Društvenim mrežama kruže snimke iz zračne luke na kojoj se vide avioni parkirani u znatnoj količini vode, dok u pozadini bljeskaju munje.

Meteorolozi su zabilježili više od 25.000 munja u razdoblju od jednog sata, izvijestila je lokalna javna televizija Hessische Rundfunk, piše DW.

Had quite a few DM’s from people wondering why flights were diverting away from Frankfurt….here’s your answer 👇💦



pic.twitter.com/05ZAoFO2WN