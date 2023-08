VIDEO Strašne oluje haraju Azijom: U Južnoj Koreji evakuirano više od 14.000 ljudi

U Južnoj Koreji evakuirano je više od 14.000 ljudi te su zatvorene škole zbog tropske oluje Khanuna, koja je tjedan dana ranije poharala južni Japan.

Pošto je iz tajfuna prešao u tropsku oluju, Khanun je donio jake kiše na jugoistočnu obalu i kreće se prema glavnom gradu Seulu. Rano u petak mogao bi pogoditi i sjevernokorejsku prijestolnicu Pyongyang.

Typhoon Khanun landing here in south korea, the eye will reach Seoul in about 4 hours this is just the beginning. pic.twitter.com/ukdGR075DG