VIDEO Najmanje dvoje poginulih u olujama na istoku SAD-a: Stotine tisuća stanovnika bez struje, otkazani brojni letovi...

Velik dio istoka SAD-a u ponedjeljak je pogođen snažnim olujama koje su odnijele najmanje dva života, ostavile stotine tisuća stanovnika bez struje i otkazale ili odgodile tisuće letova.

Upozorenja o opasnim vremenskim uvjetima poslana su milijunima ljudi. Upozorava ih se na moguća tornada, snažnu kišu i vjetrove te tuču uz gotovo cijelu istočnu obalu SAD-a, od savezne države Alabame do New Yorka.

Nacionalna meteorološka služba predviđa umjeren rizik od opasnih oluja, s udarima do 130 kilometara na sat. "Pazite na vremenske prilike i pobrinite se da imate nekoliko načina za primanje upozorenja", objavio je NWS u Baltimoreu i Washingtonu ranije u ponedjeljak.

Incredible view of severe storms marching across the Mid-Atlantic this evening. pic.twitter.com/oadUWqDRw6