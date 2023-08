VIDEO Djevojke (19 i 21) pjevanjem skupljale novac za ukrajinsku vojsku. Na njih doletio ruski projektil i ubio ih

Svetlana i Kristina bile su ulične pjevačice koje su prikupljajale novac za ukrajinsku vojsku. Njihov nastup širio se društvenim mrežama, ali je u fokus došao užas koji je uslijedio sat vremena nakon pjevanja.

The video shows Svitlana and Hrystyna, street singers who raise money for the Ukrainian army – An hour after this performance, the girls were killed by a Russian missile.



Yesterday they sang near the site of the Russian attack on #Zaporizhzhia. They were 19 and 21 years old.… pic.twitter.com/Nj2zJhJYNN