Nalazište litija vrijedno 1,4 bilijuna eura nalazi se na jednom od najgorih mjesta

U vulkanskom bazenu na granici između Nevade i Oregona u SAD-u znanstvenici su identificirali ogroman depozit gline bogate litijem, zakopan unutar kalderе McDermitt, krajolika nastalog drevnim erupcijama. Iako je zakopano u krateru supervulkana, to nalazište moglo bi imati ključnu ulogu u budućnosti globalne proizvodnje baterija jer je litij jedna od ključnih sirovina u njihovoj proizvodnji.

Prije oko 16 milijuna godina velika erupcija ispraznila je magmatsku komoru ispod navedenog područja, te ostavila debele slojeve vulkanskog pepela koji su se ohladili u stijenu i kasnije postali podloga dugotrajnog jezera.

Naslage litija vrijedne gotovo 1,4 bilijuna eura

Procjenjuje se da kaldera McDermitt sadrži 20 do 40 milijuna metričkih tona litija, što je potencijalno najveće poznato nalazište tog metala na svijetu, s procijenjenom vrijednošću od oko 1,38 bilijuna eura, temeljenom na prosječnoj cijeni litijeva karbonata od 37.000 dolara po toni, piše Earth.com.

Bazen se proteže oko 45 km u smjeru sjever – jug i 35 km u smjeru istok – zapad uz navedenu granicu između dviju američkih saveznih država, a znanstvenici ističu da bi globalna potražnja za litijem mogla doseći 1 milijun tona godišnje do 2040. godine, što je otprilike osam puta više od razine iz 2022. godine. Tu potražnju potoče proizvodnja litij-ionskih baterija u elektronici, električnim vozilima i skladištenju energije u mreži.

Prljav proces prerade

Navedeno nalazište neobično je plitko i široko, što omogućuje niži omjer jalovine i rude u usporedbi s dubljim rudnicima sa tvrdim stijenama. Na lokaciji Thacker Pass sloj gline debljine oko 30 metara sadrži koncentracije litija između 1,3 i 2,4 posto po masi (primjerice na 100 kg gline to bi bilo 1,2 do 2,4 kg litija), dok neka izvješća navode oko 1 posto.

Međutim, prerada te gline složena je i zahtijeva mljevenje, kemijsko ispiranje i postupke pranja. Lokalno stanovništvo i stočarske zajednice izražavaju zabrinutost zbog potrošnje vode, prašine, utjecaja takvog procesa prerade na podzemne vode te fragmentacije staništa i kulturno važnih lokacija.

Geološki značaj i razvoj modela

Geolozi krater McDermitt opisuju kao rijedak vulkanski sustav u kojem su peralkalne magme, bogate natrijem i kalijem, zadržavale litij tijekom hlađenja. Kasniji ponovni uspon magme podigao je i ispucao bazen, te su se stvorili kanali za vruće fluide koji su koncentrirali litij u glini duž južnog ruba kaldere tog supervulkana. Taj model pomaže znanstvenim timovima u prepoznavanju sličnih zatvorenih vulkanskih bazena diljem svijeta.

Napravljeno je i veliko istraživanje kaldere McDermitt i naslaga litija, a objavljeno je u časopisu Science Advances. Ono pokazuje kako drevni geološki procesi izravno oblikuju današnje energetske sustave i lance opskrbe baterijama.

Nalazište litija McDermitt spaja prošle vulkanske događaje s modernim tehnologijama poput električnog prijevoza, pametnih uređaja i sustava za pohranu energije, a istodobno otvara pitanja ravnoteže između eksploatacije resursa i zaštite okoliša te lokalnih zajednica.