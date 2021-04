Golemi zid od pijeska zasuo je tvornice i stambene blokove u sjeverozapadnoj kineskoj provincjii Gansu, uzrokujući zagađenje zraka i prometne nesreće.

Zračne snimke pokazuju apokaliptičnu scenu u obliku oblaka žute prašine koji je objavio okrug Linze. Državni mediji CCTV izvijestili su o višestrukim prometnim nesrećama u provinciji uzrokovanim niskom vidljivošću, dok su meteorolozi upozorili ljude da ostanu u zatvorenom prostoru i drže prozore zatvorene, prenosi Euronews.

WALL OF SAND: A massive sandstorm stretching hundreds of yards hit China’s Inner Mongolia Autonomous Region on Sunday afternoon, turning the sky an eerie yellow and deteriorating air quality. pic.twitter.com/5qTzDyb7pV

Kina pati od enormnih oluja prašine svakog proljeća koje podižu pijesak iz pustinje Gobi i bacaju ga daleko na gradove. Pješčana oluja koja je pogodila Peking u ožujku, pretvorila je nebo u tamno žutu boju i prisilila zračne prijevoznike na otkazivanje stotina letova.

A sandstorm engulfed a village in China's Gansu province earlier this week. Walls of sand reached up to 100 metres high, enveloping buildings and blocking out the sun. pic.twitter.com/jCy0tRIyL0