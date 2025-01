Šef uglednog svjetskog ekonomskog instituta: "Utrka za rudna bogatstva na ovom mjestu je počela"

To što je Donald Trump i drugi put povukao SAD iz Pariškog klimatskog sporazuma, našeg sugovornika nije iznenadilo. Ali ga je razočaralo. Smatra da će time izgubiti svijet, a posebno - upravo Sjedinjene Države.

"Jer će Europska unija nastaviti svoj "Zeleni New Deal", svoje zelene razvojne projekte. Kina će nastaviti sa svojim zelenim politikama i nastojat će dominirati tim poljem nove industrijske revolucije kroz koju prolazimo. Sjedinjene Države će ići unazad četiri godine. Pritom će izgubiti svoju komparativnu prednost. Sjedinjene Države griješe u izboru, pogrešan izbor. I to baš u trenutku dok Kalifornija gori", smatra Stuart Mackintosh.



Budućnost ekonomskog razvoja opterećuju Trumpove najave carinskih ratova - kako protiv globalnih rivala poput Kine, tako i protiv američkih partnera - od susjednih Kanade i Meksika, do Europske unije.



"Vrijeme u kojem je SAD bio prvak slobodne trgovine i sustava zasnovanog na pravilima sada je završilo. S tom stvarnosti se moramo nositi, pa Europa mora naprijed samostalno, braneći norme koje ste vi stvorili u Europskoj uniji i sustav zasnovan na pravilima, koji je mnogo bliži onome što je postojalo u vremenu prije Trumpa", objašnjava Stuart Mackintosh.



U međunarodnim odnosima nastupa vrijeme u kojem dogovorena pravila više ne vrijede. Mackintosh očekuje nervozu i nesigurnosti u globalnoj politici, jer se Trump ne ustručava ni teritorijalnih pretenzija prema suverenim državama poput Danske i njezinog autonomnog područja Grenlanda.



"Nema sumnje da će ljetni led na Arktiku nestati - ne nužno u iduće četiri godine, nego u idućim desetljećima. Kreće jagma za rudama koje leže ispod njega. Drugo je pitanje trebamo li uopće crpiti te izvore ispod leda. Jer ako želimo ostvariti naše ekološke ciljeve, moramo ostaviti te podzemne izvore na miru i ne dirati ih nikada. Ali stoji vaša teza da je utrka za rudna bogatstva Arktika - počela. I to se vidi iz pozicije koju zastupa predsjednik Trump", kaže Stuart Mackintosh.



Ovo je ujedno prvi put da na vlast dolazi čovjek koji ima vlastitu kriptovalutu na kojoj zarađuje milijarde dolara. I poziva građane da u nju ulažu.



"Mislim da kriptovalute nisu dobra investicija za obične građane. Veća je vjerojatnost da ćete izgubiti svoje ulaganje, nego da ćete se obogatiti. Predlažem da se suzdržite od tog tipa ulaganja. To zapravo nije ulaganje, nego golemi rizik", upozorava Stuart Mackintosh.



Stručnjak za svjetske financije upozorava da tek treba vidjeti kako će američke institucije reagirati na očiti sukob interesa Donalda Trumpa. Državne agencije trebale bi regulirati poslove čovjeka koji upravlja - državnim agencijama.

