Nacionalna republikanska armija preuzela je odgovornost za eksploziju u kojoj je poginuo prokremaljski ratni bloger i propagandist Vladlen Tatarski.

Ruska Nacionalna republikanska armija (NRA) preuzela je odgovornost za ubojstvo ratnog blogera i prokremljskog propagandista Vladlena Tatarskog koji je u nedjelju poginuo u eksploziji.

Ista je organizacija ranije preuzela odgovornost za ubojstvo Darje Dugine, kćeri ideologa i propagandista Aleksandra Dugina koja je 20. kolovoza prošle godine poginula u eksploziji automobila. Kao i njezin otac, Darja je također podržavala agresiju na Ukrajinu i širenje ruskog teritorija.

"Organizirali smo i 2. travnja proveli akciju protiv skupine Z-aktivista i osobno protiv poznatog ratnog huškača i ratnog propagandista, ratnog zločinca Maksima Fomina, poznatog kao Vladlen Tatarski", objavila je NRA u poruci na Telegramu.

"Ovaj čin smo pripremili i proveli samostalno. Nemamo nikakve veze niti smo primali pomoć od bilo kakvih stranih struktura, a kamoli specijalnih službi", dodaje se, prenosi The New Voice of Ukraine.

U poruci također piše da njihova akcija nije bila usmjerena protiv civila te da su sve žrtve napada bile pristaše ruskog rata protiv Ukrajine. Organizacija je pozvala ruske aktiviste za ljudska prava da pomognu Darji Trepovoj, koju vlasti sumnjiče da je izvela napad.

Okružni sud u Moskvi odobrio je zahtjev tužitelja da se Trepovoj odredi istražni zatvor. Optužena je za terorizam i trgovanje eksplozivom, a u pritvoru će ostati do 2. lipnja.

‼️ The moment of the explosion in a cafe in St. Petersburg, the last seconds of the life of propagandist Vladlen Tatarsky (Maxim Fomin)#Tatarsky puts the bust back in the box, the listener asks a question about the destruction of bridges in Ukraine, and at that moment an… pic.twitter.com/sbv3BAxA12