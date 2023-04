Društvenim mrežama kruži novi video koji prikazuje goste kafića i Vladlena Tatarskog nekoliko trenutaka prije same eksplozije.

Pojavila se nova snimka koja prikazuje posljednje trenutke prije eksplozije u kafiću u kojem je ubijen Vladlen Tatarski.

Na snimci se vidi da Darja Trepova, koja je privedena zbog sumnje da je sudjelovala u napadu na Tatarskog, sjedi za jednim od stolova u kafiću. Nakon što je Tatarskom uručen kipić u kojem je bila skrivena bomba, Trepovu su pozvali da sjedne nedaleko od Tatarskog. Sam trenutak eksplozije na snimci se ne vidi, ali se čuju zvukovi.

U sljedećem kadru vide se ljudi ispred kafića, a među njima je Trepova, na kojoj nisu vidljive ozljede. Još uvijek nije poznato na koji je način aktivirana bomba u kipiću, a nejasno je i je li Trepova uopće znala što se u njemu nalazi.

These are the last seconds before the explosion in St Petersburg and Tatarsky’s death. The video is shared by 🇷🇺media. It looked like a usual meeting, except that they discussed how to successfully continue invasion. And finished as a criminal movie. War brings death &destruction pic.twitter.com/5bE0PEheJQ