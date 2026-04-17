Upozorenje šefa vojske: "To će biti teško razdoblje za Europu, do tad će rat u Ukrajini završiti"

Europa očekuje da će rat u Ukrajini završiti do 2030. godine, što će joj dati vremena da se pripremi za potencijalne prijetnje iz Rusije, rekao je general Frederik Vansina, načelnik belgijskog Glavnog stožera.

"Ne želim plašiti stanovništvo. Rusi nas neće napasti uskoro. No ne smijemo zatvarati oči: prolazimo kroz najnestabilnije razdoblje od kraja Hladnog rata. Sve je mnogo nepredvidljivije i opasnije, a svi se naoružavaju do zuba", upozorio je bivši borbeni pilot, koji je na čelo belgijske vojske imenovan 2024. godine.

"2030. će biti teško razdoblje za Europu. Do tada se nadamo da će rat u Ukrajini biti završen. Rusija će i dalje biti tu s vojskom od između 650.000 i 700.000 iskusnih vojnika", poručio je Vansina za Le Soir, naglašavajući da Europa mora ojačati vlastite obrambene sposobnosti i poslati jasan signal Vladimiru Putinu.

"Dakle, do 2030. moramo moći reći Vladimiru Putinu da, čak i bez Amerikanaca, neće dobiti rat protiv Europe. Imamo još nekoliko godina pred sobom, zahvaljujući hrabrosti i krvi Ukrajinaca koji nam kupuju to vrijeme. Zato ih tako odlučno podržavamo", dodao je.

Prema Vansini, rat u Ukrajini zapravo je dosegao pat-poziciju, ali Rusija i dalje zadržava značajne vojne sposobnosti, s do 700.000 iskusnih vojnika na bojišnici.

"Rusija i dalje ima funkcionalno ratno gospodarstvo koje svakodnevno proizvodi vojnu opremu, a ruski narativ ostaje ratoboran i agresivan", rekao je načelnik belgijskog Glavnog stožera.

Također je istaknuo Putinove planove za povećanje vojske na 1,5 milijuna pripadnika te agresivnu retoriku o povratku na granice iz 1997., što bi značilo potiskivanje NATO-a iz srednje Europe.

"Čim ovaj sukob u Ukrajini završi, Europa će morati biti dovoljno snažna da odvrati Rusiju. I sve to u kontekstu naših trenutačnih odnosa sa Sjedinjenim Državama."

SAD prijeti povlačenjem iz NATO-a

Nedavno je američki predsjednik Donald Trump izjavio da ozbiljno razmatra mogućnost povlačenja SAD-a iz NATO-a, jer se Savez nije pridružio američkoj operaciji protiv Irana. Dodao je i da nikada nije vjerovao u NATO.

Unatoč oštroj retorici, većina analitičara smatra da je potpuno povlačenje SAD-a iz Saveza malo vjerojatno, no sama činjenica takvih prijetnji već mijenja dinamiku unutar bloka.

Vansina je istaknuo da SAD očito ima drugačije prioritete od Europe te da su primijetili određeno povlačenje američkih snaga iz Europe, iako ne masovno. Kaže - unutar NATO saveza treba razviti europsku stratešku autonomiju.