Oni osporavaju odluke svojih poslodavaca, evo iz kojeg je ministarstva pristiglo najviše žalbi

Državni službenici i namještenici u prošloj su godini podnijeli 1133 žalbe Odboru za državnu službu, što je za trećinu više u odnosu na 2024., državni službenici najviše su se žalili na raspored na radno mjesto.

Državni službenici zaposleni u tijelima državne uprave, pravosuđu, stručnim službama Sabora, Vlade, Ureda predsjednika Republike, uredima pravobranitelja i drugim državnim tijelima podnijeli su u prošloj godini 1133 žalbe Odboru za državnu službu, stoji u Izvješću o radu ovog odbora koji je Vlada nedavno prihvatila.

Riječ je o žalbama državnih službenika koji nisu zadovoljni odlukama svojih poslodavaca, odnosno državnih tijela u kojima rade, pa se potom žale Odboru kao drugostupanjskom tijelu.

Od 1133 žalbe, njih 1054 odnosi se na upravne predmete, odnosno žalbe na prvostupanjska rješenja, što je u odnosu na 2024. godinu povećanje za više od 30 posto.

U drugoj kategoriji, koja se odnosi na neupravne predmete, zaprimljeno je 79 žalbi, što je pad u odnosu na 2024., kada je takvih predmeta bilo 108.

Prema Izvješću o radu Odbora, državni službenici najviše su se žalili na raspored na radno mjesto (372), zatim na rješenja o obvezi polaganja državnog ispita (341) te ocjenjivanje državnih službenika (123).

Najveći broj žalbi, njih 609, odnosio se na žalbe državnih službenika i namještenika zaposlenih u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Na drugom mjestu po brojnosti žalbi bili su sudovi, a na trećem Ministarstvo financija, odnosno Carinska i Porezna uprava.

S druge strane, nijednu žalbu nisu poslali državni službenici i namještenici zaposleni u Hrvatskom saboru, Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA) te Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Po jedna žalba stigla je od službenika i namještenika iz državnih ureda za reviziju, za intelektualno vlasništvo i mjeriteljstvo, Agencije za zaštitu osobnih podataka, Državnog hidrometeorološkog zavoda te ministarstava regionalnog razvoja i hrvatskih branitelja.

Stopa razrješenja

Odbor za državnu službu tijekom 2025. riješio je 894 predmeta, a upravni spor protiv njegovih odluka pokrenut je u 71 slučaju. Drugim riječima, tek osam posto podnositelja žalbi nije bilo zadovoljno donesenom odlukom.

Ti su predmeti završili na sudovima koji su u tek jedan posto presuda riješili spor suprotno od odluke Odbora.

Odbor za državnu službu neovisno je tijelo koje odlučuje o žalbama državnih službenika na odluke njihovih poslodavaca, odnosno državnih tijela u kojima rade, dok kontrolu zakonitosti njegovih odluka provode upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Odbor ima osam članova koji se biraju na mandat od pet godina, a moraju biti diplomirani pravnici, odnosno magistri prava te imati status državnih službenika.

U izvješću se upozorava i na manjak administrativnih kapaciteta jer administrativne poslove obavlja samo jedna službenica Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, što se navodi kao nedostatno za kontinuirano i kvalitetno obavljanje poslova.