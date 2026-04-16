Kremlj objavio popis meta u Europi, Medvedev poručio: "Spavajte mirno, partneri"

Rusko ministarstvo obrane objavilo je popis međunarodnih tvrtki sa sjedištem u Europi i drugim regijama za koje tvrdi da proizvode jurišne dronove za Ukrajinu.

Popis uključuje lokacije u Njemačkoj, Danskoj, Latviji, Italiji, Izraelu, Češkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Turskoj - Kremlj ih smatra potencijalnim vojnim ciljem.

Ministarstvo je 15. travnja na svojim službenim kanalima objavilo imena i adrese tih poduzeća. U dokumentaciji je 11 objekata označeno kao "podružnice ukrajinskih tvrtki u Europi", s lokacijama u Londonu, Münchenu, Rigi, Vilniusu i Pragu. Naveli su i desetak drugih tvrdi u Madridu, Veneciji i Haifi, za koje tvrde da proizvode komponente za ukrajinsku vojsku.

Moskva je izjavila da je svrha publikacije informirati europsku javnost o lokacijama tih "ukrajinskih i zajedničkih" poduzeća.

Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026

Dmitrij Medvedev, zamjenik šefa ruskog Vijeća sigurnosti, komentirao je objavu, izjavivši da informacije "predstavljaju popis potencijalnih ciljeva Oružanih snaga Rusije". Dodao da će vrijeme budućih napada ovisiti o nadolazećim događajima, poručivši europskim partnerima da "mirno spavaju".

Eskalacija je, čini se, uslijedila nakon sastanka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njemačkog kancelara Friedricha Merza, nakon kojeg su dogovorili paket vrijedan četiri milijarde eura, koji uključuje financiranje nekoliko stotina projektila za sustave protuzračne obrane Patriot.

Uz to, Belgija u partnerstvu s Ukrajinom planira pokrenuti vlastitu proizvodnju dronova i sustava za obranu, kako bi unaprijedila oružane snage.