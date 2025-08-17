Najmoćniji ljudi Europe stali uz Zelenskog: Zna se i tko putuje na sastanak s Trumpom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imat će odabrano društvo, najmoćnije ljude Europe, na sastanku s Donaldom Trumpom u Washingtonu.

Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen objavila je u nedjelju na X-u da u ponedjeljak ide na sastanak, zajedno s ostalim europskim čelnicima i to na zahtjev Zelenskog. Priključit će im se njemački kancelar Friedrich Merz, francuski i finski predsjednici Emmanuel Macron i Alexander Stubb te talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Svoje prisustvo potvrdio je i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte te britanski premijer Keir Starmer.

"Na sastanku koji će se sutra održati u Bijeloj kući, premijer je, s drugim europskim partnerima, spreman podržati ovu sljedeću fazu daljnjih razgovora i ponovno će potvrditi da će njegova podrška Ukrajini nastaviti koliko god bude potrebno", poručili su iz Ureda premijera.

Zelenski će kasnije u nedjelju stići u Bruxelles na videokonferenciju europskih saveznka s temom mirovnog sporazuma do kojeg pokušava dovesti predsjednik SAD-a Donald Trump nakon sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Europski saveznici žele izbjeći ponavljanje situacije u kojoj se našao Zelenski za posljednjeg sastanka u Ovalnom uredu u veljači. To je završilo katastrofalno, a Trump i potpredsjednik J.D. Vance javno su oštro kritizirali ukrajinskog čelnika.