Muškarac iz Velike Britanije mogao bi završiti iza rešetaka zbog preglasnog slušanja glazbe. Od početka ove godine susjede u zgradi maltretirao je slušajući jednu te istu pjesmu.

Clyde Taylor (55) iz Ecclesa, nedaleko od Manchestera, mogao bi završiti u zatvoru jer je od početka godine neprestano glasno slušao pjesmu Born Slippy glazbene skupine The Underworld.

Policija je 55-godišnjaka više puta upozorila muškarca da stiša glazbu. Kako piše Daily Mail, Tayloru su već dva puta oduzeli stereo opremu, zvučnike, televiziju s velikim ekranom, pojačala i električnu gitaru u namjeri da ga zaustave u puštanju pjesme, no on bi svaki put zamijenio opremu novom i nastavio puštati Borny Slippy do ranih sati.

Zbog toga su poduzete drastične mjere, pa mu je sud zabranio ''puštanje glazbe na razini koja se može čuti izvan objekta''. Prekršajni sud u Manchesteru priopćio je da se buka mogla čuti i radnim danima i vikendom. Sud je time podupro odluku grada i izdao prvi nalog za kazneno ponašanje protiv zakonom dopuštene buke. Ova ''kazna'' traje pet godina, a suci su Taylora upozorili da, ako prekrši naredbu, može biti uhićen i završiti u zatvoru.

Kako piše Daily Mail, David Lancaster, član vijeća za zaštitu okoliša i sigurnosti u Salfordu, rekao je da je ovo slučaj bez presedana. "To se moglo izbjeći uz malo dobrosusjedskog razgovora. Da je ispunio prvi ljubazan zahtjev i stišao glazbu, ništa od ovoga ne bi bilo potrebno'', kazao je Lancester.

Pjesmu kojom je muškarac mjesecima maltretirao susjede proslavio je poznati film Trainspotting, a možete ju poslušati u nastavku.