Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
NEVJEROJATAN PROPUST

Trebao na služenje sedmogodišnje kazne, greškom ga pustili na slobodu: "Ako ga vidite..."

Piše I. B., 19. kolovoza 2025. @ 16:23 komentari
Troy Dugas
Troy Dugas Foto: Harris County Sheriff's Office
Policija intenzivno traga za zatvorenikom koji je greškom pušten na slobodu.
Najčitanije
  1. Otok Ošljak
    Potjerali turiste

    Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
  2. Ilustracija
    u Dalmaciji

    Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
  3. Volodimir Zelenski i Donald Trump - 3
    bizarnost važnija od ljudskih života

    Kako je Zelenski uspio šokirati Trumpa: "To je najbolje što imam"

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Muškarac u Teksasu greškom pušten na slobodu
NEVJEROJATAN PROPUST
Trebao na služenje sedmogodišnje kazne, greškom ga pustili na slobodu: "Ako ga vidite..."
Nakon pet godina Markov trg je otvoren za građane
velika promjena
FOTO Ovo nije bilo moguće gotovo pet godina: Markov trg otvoren za građane
Austrija kaznila svoje državljane zbog nedozvoljenih simbola na Thompsonovu koncertu
EVO ZAŠTO
Austrija poslala kazne svojim državljanima koji su bili na Thompsonovu koncertu na Hipodromu
Lažno ulaganje u dionice: Zagorac prevaren za čak 100.000 eura
Ne nasjedajte
Želio zaraditi pa ostao bez čak 100.000 eura
Srbija je kupila izraelskog oružja u vrijednosti od 1,64 milijarde dolara
unosan posao
Vučićev posao u Izraelu: Srbija kupuje oružje u vrijednosti od 1,64 milijarde dolara
Donald Trump za Fox News: "Nadam se da će Putin biti dobar"
intervju za Fox News
Trump otkrio: "Europa šalje vojnike u Ukrajinu, mi nećemo. Nadam se da će Putin biti dobar"
Mještani malenog otoka Ošljaka kraj Zadra otjerali su brodove s turistima
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
Teško je opisati kako Vučić pipa razbijeno staklo, najbolje da sami pogledate
Bizarno
VIDEO Nestvarni prizori: Pogledajte što radi Vučić, reagiralo i osiguranje
Za Macrona je Putin "čudovište koje mora stalno proždirati da bi preživjelo"
Macron upozorava
Zelenski i Putin susrest će se u susjedstvu Hrvatske? "Pred našim vratima je predator, golemo čudovište. Ne smijemo biti naivni"
Očajni otac ne prestaje tražiti svog sina koji je nestao u Njemačkoj
Traje potraga za Hrvatom
Očajni otac ne prestaje tražiti svog sina nestalog u Njemačkoj: "Policija ništa ne radi, govore mi 'ha-ha, ne ide to tako'"
U prometnoj nesreći kod Imotskog preminula je pješakinja
u Dalmaciji
Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
Kako je Zelenski uspio šokirati Trumpa jednim potezom: "To je najbolje što imam"
bizarnost važnija od ljudskih života
Kako je Zelenski uspio šokirati Trumpa: "To je najbolje što imam"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Mještani malenog otoka Ošljaka kraj Zadra otjerali su brodove s turistima
Potjerali turiste
Pobuna na našem otoku: "Vrhunac je bio kad mi je čovjek ušao u kuću i pitao gdje je toalet"
U prometnoj nesreći kod Imotskog preminula je pješakinja
u Dalmaciji
Automobil naletio na pješakinju: Nije joj bilo pomoći
Špica sezone opravdala očekivanja: "Trendovi su potpuno novi, gost više nije naivan..."
Špica sezone
Milijarde eura slile se u blagajnu, potrošnja je rekordna, a ugostitelji otkrivaju: "Trendovi su potpuno novi!"
show
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
Tereza Kesovija posvetila objavu na Instagramu Gabi Novak
''moj anđeo''
Velika tuga Tereze Kesovije nakon bolnog gubitka: ''Moje srce sad je katedrala satkana od sjećanja''
zdravlje
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Broj slučajeva se udvostručio
Liječnici upozoravaju: "Sve više žena ima bolest jetre, a razlog je šokantan!"
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Važna informacija
Zanemareni simptom koji depresiju čini tako teškom za liječenje
Šuga kod ljudi: Kako izgleda i koji je lijek?
Krivac je grinja
Šuga kod ljudi: Kako izgleda i koji je lijek?
zabava
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Nezgodno
Nijemac nasmijao sudionike prometa, a za sve je kriva nezgodna registracija
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
tech
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Nova opcija
Odluka koja se vozačima neće svidjeti: Želite ići brže? Morat ćete to dodatno platiti
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Još jedan sigurnosni propust
Počele su mu stizati poruke s nepoznatog broja, a onda je otkrio njihove stvarne pošiljatelje
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
sport
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Adrian Šemper izveo senzaciju u Italiji: Obranio četiri penala u jednoj utakmici
Ocjena 9,8
Hrvatski vratar izveo senzaciju u Kupu, Talijani u transu: "Ovo je nogometno čudo..."
Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
genije!
VIDEO Navijači Reala i Milana masovno dijele ovaj Modrićev potez, napravio je to deset godina mlađem
tv
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nije mu jasno zašto to sada govori
Zlatni kavez: Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
ZLATNI KAVEZ
Djevojčice su nestale, a ono što su otkrili je nevjerojatno!
Leyla: Stavili su im narukvice za praćenje kako bi mogli pratiti svaki njihov korak
LEYLA
Stavili su im narukvice za praćenje kako bi mogli pratiti svaki njihov korak
putovanja
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Mračno doba
Ovako se živjelo u doba velikog siromaštva: Ljudi su davali novac kako bi mogli spavati na konopcima
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
Super popusti
Najveći outlet u Europi: Zlatni savjeti za šoping-izlet u Italiju
novac
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
zaboravite statistiku
Od duljine suknji do satelitskih snimki: Ovo je 11 alternativnih načina za praćenje gospodarstva
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
Poznato ili...?
Prepoznajte šefa iz noćne more: Tri jasna znaka da vam radno mjesto postaje toksično
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Smeđe haljine hit su jeseni 2025.
Svi ih nose
Ove haljine bit će veliki jesenski trend: Izdvojili smo 15 modela idealnih za posao i izlaske
Prva minica zagrebačke špice
PRIVUKLA POGLEDE
Prva minica zagrebačke špice: Haljinica koja najbolje izgleda kada se nosi bez grudnjaka
Bijele košulje za posao jesen 2025.
Od 13 eura
12 modela košulja i bluza koje ćemo ove jeseni nositi na posao i u izlaske
sve
Luka Modrić oduševio potezom nakon utakmice: Svi bili pod tušem, a on pomagao suigraču
To je pravi lider
Modrić potezom nakon utakmice oduševio Italiju: "Dok su svi bili pod tušem, Luka je..."
Momčilo Otašević podijelio rijetku fotku sa svojom sestrom
''Na nju sam posebno slab''
Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Ljepotica Nevena Nikolić osvojila je srce regionalnog miljenika žena Adija Šoše
lijepa i pametna!
Ova ljepotica osvojila je srce mostarskog miljenika žena, od njezinih fotki boli glava
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene