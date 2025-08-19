Trebao na služenje sedmogodišnje kazne, greškom ga pustili na slobodu: "Ako ga vidite..."

Nevjerojatan propust dogodio se u zatvoru u SAD-u.

Policija u Teksasu traga za muškarcem za kojeg tvrde da je slučajno pušten iz zatvora u trenutku kada je trebao započeti služenje sedmogodišnje kazne.

Tory Dugas (36) osuđen je na pet godina zatvora zbog napada na člana obitelji i na dodatne dvije godine zbog izbjegavanja uhićenja, priopćio je Ured šerifa okruga Harris.

Umjesto toga, Dugas, koji je od četvrtka bio u okružnom zatvoru Harris zbog drugih optužbi koje su kasnije odbačene, pušten je u nedjelju u 4:30 po lokalnom vremenu, piše BBC.

Tek dan kasnije su shvatili što se dogodilo

U tijeku je temeljita istraga kako bi se utvrdio razlog njegova pogrešnog puštanja iz zatvora, naveli su iz ureda šerifa.

Čini se da zatvorsko osoblje "nije ispravno zabilježilo njegovu kaznu u spisima", što je dovelo do pretpostavke da Dugas ispunjava uvjete za puštanje.

Glasnogovornik policije izjavio je da zatvor nije shvatio da Dugas nedostaje sve do ponedjeljka ujutro, kada su službenici provjeravali popis osoba koje je trebalo prebaciti u državnu nadležnost.

Policija je zamolila građane da im se jave ako primijete Dugasa.

Ovo nije prvi put da je zatvor u okrugu Harris greškom pustio nekoga na slobodu.

Ranije ove godine, muškarac uhićen zbog optužbi za teško ubojstvo pušten je iz zatvora nakon što je zamijenjen s drugom osobom istog imena. Međutim, sam se predao nakon što je proveo 24 sata na slobodi.