MUP Srbije objavio je da traga za Urošem Pašajlićem (38), monstrumom koji je osmogodišnju kćer godinama držao zatočenu godinama.

"Djevojčica nije vidjela svjetlost dana godinama, zvjerski je mučena i navodno je bila zatvorena u kupaonici, živjela je u kadi. Nije znala hodati, govoriti i sigurno je preživjela pakao."

Ovo je samo dio izjava stanara zgrade u Beogradu u kojoj se godinama očito odvijala jedna strašna obiteljska priča koja bi tko zna koliko još ostala skrivena da I.L. (45) nije uspjela pobjeći od nasilnog partnera. Policiji je 24. ožujka prijavila kako ju je brutalno premlatio 19. ožujka, a između ostalog rekla je kako Uroš (37) i vlastito dijete drži zatočeno u kadi.

MUP Srbije objavio je da traga za Urošem Pašajlićem (38) iz Beograda zbog sumnje na kaznena djela nasilje u obitelji, zapuštanje i zlostavljanje maloljetne osobe, piše Nova.rs.

Iz stana su dopirali krici

Stanari se sjećaju kako je majka djevojčice završila na psihijatrijskom liječenju, a danas osmogodišnja djevojčica dodijeljena je ocu iako je bilo poznato da je ovisnik.

"Sjećam se da smo tada viđali ženu plave kose kako svaki dan sjedi na stepenicama i plače, to je bila majka djevojčice, a iz tog stana su s vremena na vrijeme dopirali krici, ali mi nismo znali da je to dijete. Mislili smo da je žena. Do sada smo tri puta zvali policiju, kada bismo čuli te jauke, ali oni bi došli do vrata i otišli", navode susjedi.



Uroš za kojim policija i dalje traga nije se kaže družio ni s kim, a djelovao im je opasno.

"Osumnjičeni je posljednje četiri godine dolazio jednom u tri mjeseca s punim vrećicama iz trgovine, ali se nije zadržavao, baš smo ga rijetko viđali. Moguće i da je samo ostavljao vrećice i nakon toga odlazio, a da je dijete jadno bilo tu samo, gladno i žedno", kaže stanar.

I liječnici su plakali

Djevojčica je u bolnicu dovezena dehidrirana, izgladnjela, u takvom stanju da su i liječnici plakali. Kada je dobila prvi obrok, izgledala je kao da nije jela tjednima.

Iz Centra za socijalni rad rekli su jučer da je djevojčica nakon hospitalizacije znatno bolje i da se polako oporavlja.

Djevojčica je bila u domu za nezbrinutu djecu kada je utvrđeno da su joj i otac i majka ovisnici, no prije pet godina sud ju je ipak dodijelio ocu i od tada je čini se živjela u najstrašnijim uvjetima. Da nije spašena, vjerojatno ne bi mogla još dugo preživjeti, piše Blic.