U pucnjavi u privatnojh kršćanskoj školi u Nashvilleu stradalo je šestero ljudi - troje djece, dvoje odraslih i napadačica, koju je policija upucala.

Troje djece smrtno je stradalo u pucnjavi u privatnoj kršćanskoj školi u Nashvilleu, Tennessee, a više njih je ozlijeđeno. Ubijeno je i dvoje članova osoblja. Policija je stigla na mjesto događaja i ubila napadačicu.

Troje djece je proglašeno mrtvim nakon što su stigli u dječju bolnicu Monroe Carell Jr. u Vanderbiltu, rekao je u izjavi bolnički glasnogovornik John Howser, prenio je lokalni informativni kanal WKRN-TV.

Još nisu poznati motivi napadačice, kao ni podaci o njoj, piše WSMV. Navodno je riječ o tinejdžerici.

"U školi Covenant na Burton Hillsu je došlo do pucnjave. Napadača je eliminirala policija", objavila je policijska postaja Metro Nashville na Twitteru.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx