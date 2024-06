FOTO/VIDEO Morski pas napao ribara: U kritičnom je stanju

Čovjek s Floride suočava se s iscrpljujućim oporavkom nakon 'teškog' napada morskog psa prošlog petka.

Slike koje je u subotu objavio ured šerifa okruga Nassau prikazuju neimenovanu žrtvu kako sjedi u spasilačkom čamcu odmah nakon napada, tijekom kojeg je zadobio ugriz u desnu ruku.

Dok je krvario, ribar je helikopterom prebačen u obližnju bolnicu, gdje se još nalazi u kritičnom stanju.

At 11:15 a.m. today, NCSO Marine Unit responded to a distress call reporting a shark bite. Our deputy boarded the vessel and applied a tourniquet to stop the bleeding. The victim was airlifted to a nearby hospital in critical condition but is expected to recover. pic.twitter.com/0QNuT2ceBp