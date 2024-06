VIDEO Muškarac se borio s ogromnim morskim psom, a onda je zaronio: Njegov sin bio je užasnut

Tristan Turner, otac iz Australije, snimljen je kako vraća u ocean ogromnog morskog psa kojeg su njegovi sinovi slučajno ulovili. Njegova dva sina su pecali uz pristanište American River na otoku Kangaroo u Južnoj Australiji tijekom uskršnjih praznika i uhvatili brončanog morskog psa (Carcharhinus brachyurus).

Kako bi oslobodio morskog psa, Turner je hrabro zgrabio njegov rep i odvukao ga do brodske rampe, gdje mu je izvadio udicu iz usta.

"Trebali smo izvaditi udicu i pustiti morskog psa, pa sam je jednostavno otplivao do rampe za čamac sa stijena, izvadio udicu iz i vratio da natrag, rekao je Tristan Turner.

Nakon što je uspio odvući morskog psa natrag u vodu, napravio je potez koji je zaprepastio promatrače. Još uvijek držeći morskog psa, Turner je zaronio pod vodu i otpratio ga natrag u dublju vodu, piše Daily Mail.

A South Australian man has been dubbed the 'shark wrangler' after footage of him wrestling a bronze whaler emerged on social media. His friends and family think he's insane, but he claims it's harmless. https://t.co/TWh1KQh9q4 #7NEWS pic.twitter.com/vpEVyvVOov