Borbeni avion F/A-18 Super Hornet američke mornarice izgubljen je u moru nakon što je pao s nosača aviona USS Harry S. Truman, priopćila je jučer mornarica.

Izvješća s mjesta događaja pokazuju kako je Truman izveo oštar manevar kako bi izbjegao napad hutija, što je doprinijelo tome da borbeni avion padne u more.

U ponedjeljak su Huti npli taj nosač dronovimaa i projektilima.

Nosač se nalazi u Crvenom moru kao dio velike američke vojne operacije protiv te skupine koju podupire Iran.

Mornarica je potvrdila da su svi članovi posade na brodu na sigurnom te da je jedan mornar lakše ozlijeđen.

"F/A-18E bio je u postupku tegljenja u hangar kada je ekipa za pomicanje izgubila kontrolu nad zrakoplovom. I zrakoplov i vučno vozilo pali su preko palube. Mornari koji su teglili avion odmah su reagirali i sklonili se prije nego što je avion pao u more. Istraga je u tijeku", stoji u priopćenju.

Prema podacima mornarice, jedan F/A-18 Super Hornet vrijedi više od 60 milijuna dolara, piše CNN.

