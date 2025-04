Iskrena ponuda ili PR potez? "Ovakvi potezi postali su specijalnost Kremlja"

Kada je primirje iskren pokušaj postizanja mira, a kada samo PR trik? Pitanje je to koje se u posljednje vrijeme često postavlja, najčešće zbog predsjednika Rusije Vladimira Putina.

Naime, kratkotrajna primirja postala su specijalnost Kremlja, piše u analizi Stevea Rosenberga, dopisnika BBC-a iz Moskve

Prvo je Putin proglasio 30-satni prekid neprijateljstava povodom Uskrsa, predstavljajući ga kao "humanitarnu gestu", a sada je čelnik Kremlja najavio trodnevno jednostrano primirje od 8. do 10. svibnja da bi se obilježila 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata.

U priopćenju iz Kremlja navodi se da će tijekom 72 sata sve vojne aktivnosti biti zaustavljene. Kao i ranije, navedeni su "humanitarni razlozi", a pritom je jasno istaknuto da Moskva očekuje da Ukrajina učini isto.

Ukrajina je na taj prijedlog reagirala pitanjem zašto Rusija ne može odmah pristati na primirje te je pozvala na prekid sukoba u trajanju od najmanje 30 dana.

"Ako Rusija zaista želi mir, mora odmah zaustaviti vatru", poručio je ministar vanjskih poslova Andri Sibiha pa dodao: "Zašto čekati do 8. svibnja?"

Kritičari Kremlja skloni su vjerovati da je poziv na primirje samo PR potez. Tijekom vrlo kratkog tzv. uskrsnog primirja, Ukrajina je optužila ruske snage za višestruka kršenja dogovora.

Moskva je tada koristila najavu 30-satnog prekida borbi da bi poslala poruku Bijeloj kući: u ovom ratu Rusija je mirotvorac, a Kijev je taj koji eskalira sukob. Optužila je Ukrajinu da je ignorirala ono što je Moskva predstavila kao "maslinovu grančicu" mira i time produžila rat.

Nedavne izjave Donalda Trumpa sugeriraju da američki predsjednik u to nije povjerovao. U objavi na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik je napisao da "nema razloga" koji bio opravdali Putinovo "ispaljivanje projektila na civilna područja, gradove i sela u Ukrajini".

"To me navodi na razmišljanja. Možda on zapravo ne želi prekinuti rat – samo me zavlači – i mora mu se pristupiti drukčije, kroz 'financije' ili 'nove sankcije'? Previše ljudi umire!!!", napisao je.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt spomenula je rusku ponudu privremenog primirja u svibnju, ali je rekla: "Predsjednik Donald Trump jasno je dao do znanja da želi vidjeti trajno primirje, kako bi se zaustavilo ubijanje i krvoproliće."

Američki predsjednik, piše Rosenberg, sve više gubi strpljenje s Kremljem, iako je posljednjih mjeseci većinu svojih javnih kritika usmjeravao prema ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

Prošlog mjeseca Trumpova administracija je pokušala nagovoriti i Rusiju i Ukrajinu na bezuvjetno 30-dnevno primirje. Ukrajina je na to pristala. Rusija nije. Već sada visoki ruski dužnosnici koriste Putinovu ponudu trodnevnog primirja da bi Ukrajinu prikazali u negativnom svjetlu.

"Sumnjam da će predsjednik Zelenski podržati odluku našeg predsjednika i prihvatiti primirje", izjavio je predsjednik donjeg doma ruskog parlamenta Vjačeslav Volodin za rusku državnu televiziju.

Nimalo ohrabrujuć znak, zaključuje Rosenberg.