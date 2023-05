Središte Europe u četvrtak će biti Moldavija. Predsjednici i premijeri 50-ak europskih država okupljaju se na samitu Europske političke zajednice. Pozvani su svi osim Rusije i Bjelorusije.

Samitom u Moldaviji u četvrtak, Europska unijia poručuje Moldaviji da ju neće ostaviti na milost i nemilost Rusiji. Nastavit će joj se pomagati financijski, energetski, vojno i sigurnosno.

"Moldavija je svjetonazorski prilično raslojena zemlja. To je zemlja koja je u stanju na slobodnim izborima izabrati u parlament apsolutno proeuropsku opciju koja želi otrgnuti iz ruku Rusije. To je zemlja u kojoj Vladimir Putin uživa rejting između 30 i 40 posto. No Moldavija je i zemlja koja na svojem istoku već 30 godina ima jednu paradržavu zvanu Pridnjestrovlje koju vojno i financijski na životu drži Moskva.



Odabir mjesta na kojem se održava samit je za protrljati oči - na domet je minobacača, iako se ne očekuju veće provokacije. Prizor je pomalo nestvaran. Riječ je o nedavno restauriranom dvorcu do kojeg je izgrađena nova autocesta. Ako izađete samo par desetaka metara lijevo ili desno - zalazite u tipično siromašno moldavsko selo. Prilično nadrealan prizor, kao da je s početka 20. stoljeća", opisao je reporter Dnevnika Nove TV Marko Stričević.

Stričević je objasnio i zašto uz Vijeće Europe, Organizacije za europsku suradnju i razvoj, sada imamo još jedan forum sličnog imena - Europska politička zajednica.

"Ovo je politički projekt francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. No ako se pogleda iz šire perspektive, on bi trebao služiti jačanju utjecaja Europske unije u onim dijelovima kontinenta na koje se Europska unija Unija ne prostire: zapadnom Balkanu, Turskoj i Kavkazu, i zemlje poput Moldavije.

No utjecaj Rusije nakon rata u Ukrajini kopni i taj prostor nastoji ispuniti Europska unija. Jučer sam dugo razgovarao s jednim moldavskim politologom; oni se nadaju da bi na summitu mogao biti potpisan mirovni sporazum o Nagorno Karabahu. Bio bi to fantastičan uspjeh francuske diplomacije. Bit će zanimljivo vidjeti koliko će se očekivanja sutra ispuniti", rekao je Stričević te istaknuo da turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan neće biti na samitu u četvrtak.

