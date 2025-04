Prekršeno uskrsno primirje: Ukrajina i Rusija ne štede riječi, počeo novi val sukoba

Ukrajina i Rusija međusobno se optužuju za kršenje uskrsnog primirja. Ruski predsjednik Vladimir Putin jednostrano primirje u trajanju od 30-tak sati, neočekivano je proglasio u subotu. Trebalo bi biti na snazi do nedjelje navečer u 23 sata.

Otkako je primirje najavio, Putin se javnosti nije obraćao. U subotu navečer je bio na uskrsnoj misi u moskovskoj Katedrali Krista Spasitelja. Snimke predsjednika Ukrajine na misi nisu objavljene, ali zato je njegova uskrsna poruka sunarodnjacima.

Kršenje uskrsnog primirja - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Kršenje uskrsnog primirja - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Znamo što branimo. Znamo za što se borimo. Za koga i za čije dobro. I zato, svaki put, bez obzira na to koliko teško bilo - još uvijek ne gubimo vjeru. Jer to je vjera jednih u druge, u one koji stoje uz vas, u Ukrajince, u Ukrajinu. Vjera da zlo može imati svoj sat, ali Bog će imati svoj dan", poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Kršenje uskrsnog primirja - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Kršenje uskrsnog primirja - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ukrajina tvrdi da je ruska vojska od početka primirja u subotu u 17 sati, pojačala napade. Rusija kaže da su njihovi položaji u Ukrajini u istom tom razdoblju gađani više od tisuću puta.

Međusobne optužbe, ali i nepovjerenje, ne skrivaju ni zapad i istok Ukrajine, ovisno o utjecaju Kijeva ili Moskve.

"Vjerovati Putinovim riječima je kao vjerovati vragu. Danas je sveti Uskrs i bolje je vjerovati Bogu i imati vjeru da će doći bolji dani", rekla je Oleksandra iz Kijeva.

Kršenje uskrsnog primirja - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Kršenje uskrsnog primirja - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Kršenje uskrsnog primirja - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Da budem iskrena, ne polažem nade u ukrajinsku stranu, toliko su nas puta prevarili, ne vjerujem im", rekla je Olga iz Donjecka.

Ako se u uskrsno primirje nije ni vjerovalo, pitanje je zašto ga je ruski predsjednik Putin uopće proglasio?

"Ovdje se radi o pokušaju da se Trump zadrži u igri. On misli da može dobiti puno više, ne oko Ukrajine, nego u vezi s nekim ograničenjima koja je SAD nametnuo, sankcije itd. Također, u pokušaju privlačenja Trumpa velikim trgovinskim sporazumom ili pristupom mineralima", rekao je bivši američki veleposlanik Ian Kelly.

Donald Trump je prije dva dana jasno poručio da SAD neće vječno čekati da dvije strane pokažu volju i želju za okončanjem sukoba. Putin je brže-bolje proglasio primirje od 30 sati, a Ukrajina odgovorila da bi trebalo trajati 30 dana.

"Pametan potez ukrajinske strane je protuponuda, tako da Putin ovdje ne izgleda kao glavni mirotvorac. I nastojanje da se na neki način preuzme inicijativa od ruske strane, a istodobno da se produži prekid vatre", rekla je Maria Snegovaja iz Centra za međunarodne studije u Washingtonu.

Trump se o Putinovom primirju nije oglasio. Putem društvenih mreža je čestitao Uskrs i pritom opet izvrijeđao svog prethodnika, Joe Bidena.