Alarm u školama! "Tijek misli jednostavno je kratak, ne mogu izraziti ono što misle i žele"

U hrvatskim školama sve više učenika ima problema s čitanjem na glas i izražavanjem misli, kako usmeno tako i pismeno.

Nastavnici upozoravaju da djeca čitaju rijetko i ne razvijaju dovoljno bogat vokabular, što se odražava i na njihove rezultate na nacionalnim ispitima i maturi.

Stručnjaci ističu da je razlog djelomično i prekomjerna izloženost ekranima, dok čitanje knjiga i aktivno razgovaranje o pročitanom nedostaje.

Navode da se čitanje i sposobnost izražavanja gradi od najranije dobi te savjetuju roditeljima da djecu potiču na čitanje, raspravu o sadržaju i uključivanje u pisane aktivnosti.

