život u ratu

Mladi Ukrajinci očajnički su trebali novac, a onda im je Kremlj "uskočio" u pomoć. Sada čekaju suđenje: "Pronašli smo oglas za posao..."

Piše K. Č., 25. studenoga 2025. @ 18:24 komentari
Par, ilustracija
Par, ilustracija Foto: Getty Images
Sigurnosna služba Ukrajine tvrdi da Rusija ulaže velike resurse u destabilizaciju Ukrajine iznutra.
Zabrinjavajući podaci: Novinarkama najčešće prijete kolege i nadređeni, a većina slučajeva je neprijavljena
Mladi Ukrajinci očajnički su trebali novac, a onda im je Kremlj "uskočio" u pomoć. Sada čekaju suđenje: "Pronašli smo oglas za posao..."
Mladi Ukrajinci očajnički su trebali novac, a onda im je Kremlj "uskočio" u pomoć. Sada čekaju suđenje: "Pronašli smo oglas za posao..."
Hrvatska dobila upozorenje od Europske komisije, objavljeno i zbog čega
Ulice pod vodom, Civilna zaštita izdala upozorenje: Prekinute trajektne i katamaranske linije
FOTO Kaos u zagrebačkom naselju! Kuće im pod vodom: "Ja novca nemam, a Grad neće ništa poduzeti"
Dok vi lovite popuste, prevaranti love vaše podatke: Evo kako vas pokušavaju namamiti u najopasnije zamke
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Provjerite zalihe: Povlači se popularni začin, nemojte ga stavljati u jelo!
Roditeljima stiglo dramatično upozorenje iz nekoliko škola: U ovoj grupi dijeli se zastrašujući sadržaj!
Oglasio se Zelenski nakon eksplozivne objave, ima uvjete za Trumpov mirovni plan! Lavrov pobjesnio na Europu
Rat samo što nije počeo? Amerikanci poslali globalno upozorenje: "Situacija je opasna"
Pronađite razliku: Gospođa došla obnoviti osobnu, a službenici brzo shvatili da nešto ne štima
vijesti
Rat samo što nije počeo? Amerikanci poslali globalno upozorenje: "Situacija je opasna"
Horor u Rimu: Par napadnut u parku, djevojka silovana pred nemoćnim zaručnikom
Roditeljima stiglo dramatično upozorenje iz nekoliko škola: U ovoj grupi dijeli se zastrašujući sadržaj!
show
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
Vjenčao se naš par iz MasterChefa! Ovom fotografijom otkrili su prekrasnu vijest
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Novi soj gripe širi se svijetom: Cjepivo protiv njega nije učinkovito?
5 razloga zašto vam je teško penjati se stepenicama
zabava
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
tech
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
sport
VIDEO Naišao na Jona Jonesa na ulici i srušio ga na pod: Slavni prvak nije imao šanse
VIDEO Krvoločnim startom pokosio velikog BiH napadača: Ovo je ozljeda koja mu vjerojatno završava karijeru!
Slučaj kakav domaći nogomet ne pamti: "Teško da je to samo Kovačevićeva odluka, malo je prejaka"
tv
Renata će predstaviti tanjur inspiriran bivšim mužem: "Ovo je moje najbolje jelo u MasterChefu!"
Napeto kuhanje inspirirano koktelima iznjedrilo kompleksna jela! Tko će napustiti Masterchef?
Renatina nominacija Damjana šokirala! "Jeste li svjesni koliko ste kontradiktorni?!"
putovanja
Traži se sretnik koji će doživotno besplatno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Štetniji su nego što se mislilo: 7 proizvoda koje je bolje preskočiti nego kupiti
Bacite li opušak na cestu u najčišćem gradu na svijetu, globit će vas s 200 eura kazne
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Zavirite u svijet adventskih vijenaca: Hrvatski kreativci pokazuju svoje najljepše komade
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
Nakon nekoliko godina promijenilo se najpopularnije ime za djevojčice u Hrvatskoj. Koje vam je ljepše?
sve
Majstorski postavljena školjka nasmijala regiju, svi se pitaju kako je to moguće
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
 
