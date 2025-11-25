Mladi Ukrajinci očajnički su trebali novac, a onda im je Kremlj "uskočio" u pomoć. Sada čekaju suđenje: "Pronašli smo oglas za posao..."

OLena (19) i Bohdan (22) su u ukrajinskom pritvoru dok čekaju suđenje za izdaju.

Sigurnosna služba Ukrajine ih optužuje da su pomoću špijunskih kamera nadzirali isporuke zapadnog oružja i policijsku postaju te da su se pripremali otkriti lokacije protuzračne obrane u Kijevu i sjevernoj Černihivskoj oblasti Rusima.

Oboje su priznali da su surađivali s Rusijom nadajući se da će dobiti kaznu od 15 godina zatvora umjesto doživotne.

Bohdan i Olena nisu jedini. SBU je od veljače 2022. pokrenuo više od 24.000 istraga za kaznena djela protiv nacionalne sigurnosti Ukrajine i više od 4100 slučajeva veleizdaje, od kojih je više od 2300 trenutačno na sudovima, priopćili su.

Kako je sve počelo?

"Sve je počelo kada smo našli oglas na Telegram kanalu nazvanom Poslovi u Kijevu. Oglas je obećavao laku zaradu. Počeli smo to raditi jer nam je stvarno trebao novac, kao i većini ljudi u Ukrajini danas", rekla je Olena.

"Jako smo željeli živjeti zajedno, ali bili smo u dugovima, puno radili, svađali se jer i dalje nismo imali novca", rekao je Bohdan.

Najprije su Olena i Bohdan dobivali zadatke da obiđu lokalne supermarkete, fotografiraju police i cijene te provjere radno vrijeme trgovina. No s vremenom su se zadaci promijenili.

Dobili su nalog da postave kamere pored policijske postaje, a zatim uz željezničku prugu kojom se u Ukrajinu prevozi zapadno oružje. Potom je stigao konačni zadatak - postaviti špijunske kamere kako bi se uočile lokacije protuzračne obrane u Kijevskoj oblasti, piše Politico.

Bohdan je priznao da je već nakon prva dva zadatka shvatio da rade za Rusiju, ali je odlučio misliti pozitivno. Prisutan je bio i strah od onoga što bi im Rusija mogla učiniti ako pokušaju prestati.

Rusi svojim regrutima u Ukrajini obično obećavaju različite iznose, ovisno o težini zadatka, rekao je jedan službenik SBU-a. Zadaci variraju od fotografiranja vojnih tvornica, željezničke infrastrukture, energetskih objekata i rafinerija - što Rusima pomaže odabrati mete i usmjeriti rakete i dronove, do bombaških napada na vojne urede za regrutaciju i policijske postaje te paljenja vojnih vozila.

Četiri godine od početka brutalnog rata, motivacija doušnika više je novac nego ideologija. Malo je preostalih ruskih simpatizera na teritoriju pod ukrajinskom kontrolom. Umjesto toga, Rusija traži agente među siromašnima i očajnima koji trebaju novac, rekli su brojni službenici SBU-a.

Olena i Bohdan priznaju da su pomagali Rusiji zbog novca. "Nagrada može biti od nekoliko stotina do nekoliko tisuća grivni, bez jamstva da će im novac zaista biti isplaćen", rekao je dužnosnik SBU-a. "Olena i Bohdan dobivali su od 400 do 3.000 grivni (8-62 eura) po misiji." Ni taj iznos nije im bio dovoljan za normalan život.

Igra Kremlja

SBU kaže da Rusija ulaže velike resurse u destabilizaciju Ukrajine iznutra. Dok neke poznatije optuženike brane skupi odvjetnici i pokušavaju im smanjiti kazne, to se vjerojatno neće dogoditi Bohdanu i Oleni.

Mnogi od tih ljudi ne mogu platiti dobrog odvjetnika, pa se mnogi optuženi odlučuju na nagodbe kako bi smanjili stroge kazne.

Olena i Bohdan pomirili su se s time da se vjerojatno neće vidjeti barem 15 godina. Planiraju se ponovno sresti nakon što odsluže kazne.

Kad su ga podsjetili da postoji mogućnost izlaska iz zatvora ako pristane služiti u ukrajinskoj vojsci, Bohdan je rekao da bi radije ostao u zatvoru.

"Već sam razgovarao s nekim zatvorenicima o tome i, znaš… Ljudi se od tamo ne vraćaju, ja ne želim uzalud potratiti život", rekao je Bohdan.