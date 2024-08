Američki obavještajac prodavao vojne tajne Kini: "Želio bih biti Jason Bourne"

Obavještajni analitičar američke vojske priznao je krivnju za prodaju vojnih tajni Kini, priopćilo je američko ministarstvo pravosuđa. Narednik Korbein Schultz uhićen je u ožujku nakon što su FBI i protuobavještajna služba američke vojske istražili navode da mu je plaćeno 42.000 dolara u zamjenu za desetke osjetljivih sigurnosnih zapisa.



Zločinačka zavjera započela je u lipnju 2022. i nastavila se sve do njegova uhićenja, rekli su dužnosnici. Izricanje presude zakazano je za siječanj. Schultz, koji je imao sigurnosnu dozvolu za pristup strogo povjerljivim informacijama, urotio se s nekim za koga je vjerovao da živi u Hong Kongu, navodi se u sudskim spisima.

