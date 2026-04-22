Mlada manekenka u fokusu javnosti: Putinov saveznik ljubi 50 godina mlađu?

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko posljednjih se mjeseci sve češće pojavljuje u društvu 22-godišnje manekenke Alije Korotkaje, finalistice izbora ljepote Miss BRICS.

Riječ je o djevojci iz Minska koja iza sebe ima niz natjecanja, od lokalnih izbora poput Miss Minska do nacionalnog izbora Miss Bjelorusije, na kojem je sudjelovala dva puta. Međunarodnu pozornost privukla je u ožujku 2026. na izboru Miss BRICS u Kazanju, gdje je osvojila treće mjesto i nagradu publike.

No, čini se da je privukla i pozornost bjeloruskog predsjednika.

"Kao što je uobičajeno, privukla je pozornost bjeloruskog vođe na natjecanjima ljepote. Sve se češće pojavljuje uz njega", objavio je portal BuroMedia koji okuplja istraživački tim novinara.

В окружении Лукашенко всё чаще появляется новая фаворитка, финалистка конкурса Мисс БРИКС Алия Короткая👀

22-летняя минчанка активно участвует в конкурсах красоты, от Мисс Минск до Мисс Беларусь и международного Мисс БРИКС, где заняла 3 место и получила приз зрительских симпатий pic.twitter.com/btotHWIaMj — ARSEN (@Ars7513) April 17, 2026

Na natjecanje ju je uputila Nacionalna škola ljepote, institucija koju financira država, a koja osim obuke modela ima i ulogu odabira djevojaka za protokolarne aktivnosti. Upravo u toj ulozi Korotkaja se sve češće pojavljuje uz Lukašenka. Tijekom protekle godine viđena je na nizu događaja, uključujući hokejaške utakmice, obilježavanje Dana neovisnosti te prijeme u Palači neovisnosti. Prisustvovala je i novogodišnjem balu te svečanostima dodjele državnih priznanja.

Dolazi iz imućnije obitelji koja posjeduje nekretnine u Minsku, a njezina majka pokrenula je vlastiti modni brend koji je dodatno promoviran kroz njezine javne nastupe, piše buromedia. Cijeli slučaj ponovno je otvorio pitanja o ulozi izbora ljepote u Bjelorusiji i njihovoj povezanosti s državnim strukturama. Pojedini analitičari upozoravaju da takva natjecanja često služe kao platforma za društveni napredak i pristup političkom vrhu, ali i kao dio izgradnje javnog imidža vlasti.