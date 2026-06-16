Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Strašan prizor

Misteriozna smrt prevoditelja svjetskih moćnika: U stanu pronađena krvava statua Bude

Piše A. L., 16. lipnja 2026. @ 14:52 komentari
Roberto Guerrino
Roberto Guerrino Foto: Screenshoot/YouTube
Prije tri godine prijavio je sličan incident. Tada je policiji rekao da ga je muškarac kojeg je upoznao putem aplikacije za upoznavanje pretukao, prijetio mu i opljačkao ga za 250 eura.
Najčitanije
  1. Joško Gvardiol
    čestitke!

    Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
  2. Screenshot
    Kobna pogreška

    Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
  3. Mohammad Mohebi
    Stvarno?

    VIDEO Internet gori! Pogledajte što je Iranac napravio nakon gola za veliki bod
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Dok je Marija (21) nepomično ležala, radnik povukao jeziv potez: Policija sada traži ključan dokaz
Nestala je
Dok je Marija (21) nepomično ležala, radnik povukao jeziv potez: Policija sada traži ključan dokaz
Stiže vrućina: Prve naznake toplinskog vala za vikend
preokret
Stiže nam toplinski val, meteorolozi objavili detaljnu prognozu: Dijelovi zemlje će se pržiti i na +35
Stegovna mjera za istaknutog HDZ-ovca: Tomislav Sokol kažnjen zbog kršenja Statuta i Etičkog kodeksa
NEMA TALASANJA
Visoki časni sud HDZ-a izrekao kaznu Tomislavu Sokolu
Nakon prijevare SDP traži odgovornost županice Jozić, ona odbacuje prozivke
TRAŽE ODGOVORNOST
Županija stotine tisuća eura uplatila prevarantima. SDP proziva županicu: "Tko je to odobrio?!"
DP najavljuje deklaraciju o BiH, Hodžić je ocjenjuje neprovedivom
predstavljanje Deklaracije
DP najavljuje deklaraciju o BiH, Hodžić je ocjenjuje neprovedivom
Misteriozna smrt prevoditelja svjetskih moćnika: U stanu pronađena krvava statua Bude
Strašan prizor
Misteriozna smrt prevoditelja svjetskih moćnika: U stanu pronađena krvava statua Bude
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Kobna pogreška
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Nižu se pohvale na promotivni spot s Malkovichem
NIŽU SE POHVALE
John Malkovich uspio u gotovo nemogućem: "Ne sjećam se da je išta bilo toliko efektno u tridesetak godina..."
FOTO Grupa mladih osnovala novu "državu" između Hrvatske i Srbije: Ima svoje putovnice, zastavu, registracije...
nakon liberlanda
FOTO Grupa mladih osnovala novu "državu" između Hrvatske i Srbije: Ima svoje putovnice, zastavu, registracije...
Potresni detalji o poginulima s jedrilice: Jedan je nedavno pobijedio leukemiju
Bolatice oplakuju troje svojih mještana
Potresni detalji o poginulima s jedrilice: Jedan je nedavno pobijedio leukemiju
"Lubenicomati" u Osijeku postavljeni nelegalno: Lubenice se prodavale kao domaće, a navedeni OPG ne postoji
samouslužne police
U Osijeku osvanuli "lubenicomati iz Metkovića", jedna provjera OPG-a otvorila Pandorinu kutiju: Grad hitno reagirao
Učenici iz dvije škole fotografirali ispit na državnoj maturi
iz hrvatskog jezika
Otkriveno tko je fotografirao ispit na državnoj maturi: Poništit će im rezultate
HDZ: "Tomašević partizanskim pjesmama namjerno polarizira građane" 29
organizacija Koncerta
HDZ: "Tomašević partizanskim pjesmama namjerno polarizira građane"
Preliminarno izvješće ozbiljne nezgode zrakoplova Croatia Airlines u Splitu 6
MJESEC DANA NAKON NESREĆE
Objavljeno prvo izvješće o izlijetanju zrakoplova s piste u splitskoj zračnoj luci!
Detalji sabotaže Sjevernog toka: Ukrajinski civili i bivša manekenka unajmili jahtu i digli plinovod u zrak 5
NEOČEKIVANI JUNACI
Filmska priča koja trese svijet: Bivša manekenka s ekipom glumila da snima pornić pa izvela sabotažu stoljeća
Detalji strave na moru: Potonula francuska jedrilica s osam osoba, na putničkom brodu bilo 118 putnika i sedam članova posade 5 4
Objavilo ministaratvo
Detalji strave na moru: Potonula francuska jedrilica s osam osoba, na putničkom brodu bilo 118 putnika i sedam članova posade
Brazilska manekenka (21) poginula, zaboravili su joj pričvrstiti uže na bungee jumpingu 3
UZNEMIRUJUĆE
VIDEO Snimljen stravičan trenutak: Brazilsku manekenku bacili s mosta, nisu privezali uže za bungee jumping
POZIV Kasne, kvare se, prokišnjavaju, a znaju se i zapaliti. Poznati vlasnik se pravda: "Nisu mladi, ali su ispravni" 15:52 7 3
Poziv Domagoja Mikića
Kasne, kvare se, prokišnjavaju, a znaju se i zapaliti. Poznati vlasnik se pravda: "Nisu mladi, ali su ispravni"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Kobna pogreška
Medicinska sestra otkrila potresne detalje o smrti djevojke koju su bacili s 40 metara bez užeta
Nižu se pohvale na promotivni spot s Malkovichem
NIŽU SE POHVALE
John Malkovich uspio u gotovo nemogućem: "Ne sjećam se da je išta bilo toliko efektno u tridesetak godina..."
Bivši kapetan Sanjin Dumanić o pomorskoj nesreći 4:18 5
havarija na moru
Bivši kapetan o teškoj nesreći: "Zbog ove stvari sudar je bio neminovan"
show
Dan nakon rođendana stigla je tragična vijest 0:21 16
ogromna tragedija
Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
Aco Pejović najavio spektakl u Areni Zagreb, a od prijatelja Luke Modrića očekuje spektakl na Svjetskom prvenstvu
dolazi u arenu zagreb!
Znate li s kojim je folkerom Modrić dobar prijatelj? ''Luka je moj brat, želim im od srca da pobijede''
Alen Vitasović završio u bolnici 1:12 16
odgodio koncerte
Alen Vitasović završio u bolnici, evo u kakvom je stanju: "Jedva sam ostao živ"
zdravlje
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Istraživanje na više od 12.000 osoba
Lijek za mršavljenje sada se povezuje s još jednom velikom zdravstvenom koristi
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
Samo tri sastojka
Liker od oraha za štitnjaču: Čašica zdravlja koju su s razlogom obožavali naši stari! Imamo recept za orahovac s medom kao od naših baka
Velika promjena za žene: Rak vrata maternice sada možete otkriti bez odlaska ginekologu
Novi test
Velika promjena za žene: Rak vrata maternice sada možete otkriti bez odlaska ginekologu
zabava
Objavljena strašna snimka sa Stare karlovačke ceste: "Ovakvi teroristi će nam poslati djecu pod crnu zemlju"
Katastrofalno ponašanje
Objavljena strašna snimka sa Stare karlovačke ceste: "Ovakvi teroristi će nam poslati djecu pod crnu zemlju"
Bosanac objasnio zašto nisu pobijedili Kanadu, objava nasmijala gledatelje iz cijele regije
Legenda…
Bosanac objasnio zašto nisu pobijedili Kanadu, objava nasmijala gledatelje iz cijele regije
"Kako je FIFA to dopustila?!": Internetom se širi teorija koja bi mogla upropastiti SP
Hmm…
"Kako je FIFA to dopustila?!": Internetom se širi teorija koja bi mogla upropastiti SP
tech
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
Tradicija duga više desetljeća
Gdje je Djed Božićnjak upravo? Pratite svaki njegov potez na putu prema Hrvatskoj
sport
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
čestitke!
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
Internet gori! Pogledajte što je Iranac napravio nakon gola za veliki bod
Stvarno?
VIDEO Internet gori! Pogledajte što je Iranac napravio nakon gola za veliki bod
Potpuni kaos na SP-u: Reprezentacija zaratila s vlastitim novinarima
Silenzio stampa!
Nisu znali da je mikrofon uključen: Snimka izazvala kaos na SP-u, igrači započeli bojkot!
tv
Tajne prošlosti: Odmah će iskoristiti priliku da mu se približi
TAJNE PROŠLOSTI
Odmah će iskoristiti priliku da mu se približi
Daleki grad: Odmah je shvatila da joj laže – nešto smjera
DALEKI GRAD
Odmah je shvatila da joj laže – nešto smjera
Tajne prošlosti: Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Tajne prošlosti" 1:23 10
TAJNE PROŠLOSTI
Pogledajte što vas očekuje u novim epizodama serije "Tajne prošlosti"
putovanja
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje 12
Made in Pasta
Tjestenina zbog koje se ljudi vraćaju na Trešnjevku: Minijaturni lokal koji oduševljava ljubitelje talijanske kuhinje
Novi spot hrvatske turističke zajednice john malkovich
Poznati glumac oduševio?
Društvene mreže bruje: Je li ovo najbolji spot Hrvatske turističke zajednice dosad?
Recept za kringle: Slavno dansko pecivo koje obožava cijeli svijet
Spektakl okusa
Recept za kringle: Slavno dansko pecivo koje obožava cijeli svijet
novac
KFC radikalno mijenja jelovnik kako bi osvojio mlađe potrošače
Odzvonilo batku
KFC radikalno mijenja jelovnik kako bi osvojio mlađe potrošače
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
Zaboravite Monako
U ovom europskom gradu svaki osmi stanovnik je milijunaš, a gospodarstvo mu je veće od Armenije
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
lifestyle
Leonarda Boban u trenirci i bijelim tenisicama na zagrebačkoj špici 6
I TORBA JE TOP
Leonarda Boban: Najbolji dokaz da je dobra trenirka nepogrešiv odabir za zagrebačku špicu
Ponuda jednodijelnih kupaćih kostima u trgovinama 16
OMILJENI MODEL
15 jednodijelnih kupaćih kostima koji pristaju svima, pronašle smo modele raznih boja i krojeva
Dvorište obitelji Stošić najljepše je u Kragujevcu i Središnjoj Srbiji 18
zeleni raj
Prošećite brižno uređenim dvorištem u susjedstvu koje krasi čak sto tuja
sve
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
čestitke!
Fabrizio Romano potvrdio: Gotovo je! Joško Gvardiol potpisao je ugovor života
Internet gori! Pogledajte što je Iranac napravio nakon gola za veliki bod
Stvarno?
VIDEO Internet gori! Pogledajte što je Iranac napravio nakon gola za veliki bod
Dan nakon rođendana stigla je tragična vijest 0:21 16
ogromna tragedija
Preminula je zvijezda turske serije Mostovi života, samo dan prije proslavila je 35. rođendan
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene