Misteriozna smrt prevoditelja svjetskih moćnika: U stanu pronađena krvava statua Bude

Talijanski prevoditelj Roberto Guerrino (60), koji je tijekom karijere radio za britanskog kralja Charlesa, bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i niz drugih svjetskih dužnosnika, pronađen je mrtav u svom stanu u Milanu. Policija istražuje sumnjivo ubojstvo povezano s mogućom pljačkom.

Guerrinovo tijelo pronađeno je u subotu nakon što je njegova bivša partnerica iz Genove posumnjala da nešto nije u redu. Budući da ga satima nije mogla dobiti, zamolila je njegovu nećakinju da ode do stana. Ondje je zatekla stravičan prizor - prevoditelj je ležao mrtav na podu.

Prema prvim informacijama istrage, 60-godišnjak je zadobio teške ozljede glave. Posebnu pozornost istražitelja privukla je statua Bude prekrivena krvlju pronađena u stanu. Policija ispituje mogućnost da je upravo tim predmetom žrtva nasmrt pretučena.

Susjedi su Guerrina posljednji put vidjeli živog u petak oko 22:30.

Istražitelji zasad ne vjeruju da je riječ o provali jer na vratima nije bilo tragova nasilnog ulaska, a stan je bio osiguran s nekoliko brava. To upućuje na mogućnost da je prevoditelj poznavao osobu koja ga je napala i dobrovoljno joj otvorio vrata.

Policija istražuje i teoriju da je tragediji prethodio susret dogovoren putem aplikacije za upoznavanje. U sklopu istrage analiziraju se poruke pronađene na njegovu mobitelu, piše The Sun.

Prema dosadašnjim saznanjima, u stanu nisu pronađeni tragovi borbe, zbog čega istražitelji pretpostavljaju da je Guerrino iznenada napadnut te nije imao priliku braniti se.

Prije tri godine prijavio je sličan incident. Tada je policiji rekao da ga je muškarac kojeg je upoznao putem aplikacije za upoznavanje pretukao, prijetio mu i opljačkao ga za 250 eura. Istražitelji sada provjeravaju postoji li poveznica između tog slučaja i njegova ubojstva.

Roberto Guerrino bio je ugledni lingvist i član Međunarodnog udruženja konferencijskih prevoditelja. Tijekom karijere prevodio je za brojne svjetske državnike, među kojima su, prema njegovu životopisu, bili kralj Charles, Bill Clinton, bivši američki državni tajnik Henry Kissinger te bivši talijanski predsjednici Giorgio Napolitano i Sergio Mattarella.

Osim prevoditeljskog rada, predavao je na nekoliko uglednih obrazovnih institucija u Milanu, Forlìju i Genovi.

Talijanska policija nastavlja istragu kako bi utvrdila okolnosti njegove smrti i identificirala odgovornu osobu.