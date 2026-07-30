Dvije rezolucije o Srbiji u američkom Kongresu: "Poznati modni guru Šešelj uzalud nosi okolo majicu s natpisom 'Trump, Srbine'"

Ovog tjedna u američkom Kongresu bilježimo dvije aktivnosti vezane za Srbiju. Prvo je predložena rezolucija o tome da se Beogradu oduzme pravo domaćinstva važne konferencije OESS-a, Europske organizacije za sigurnost i suradnju, zakazane za iduću godinu. Drugi nacrt rezolucije poziva da mjesec veljača bude mjesec američko-srpske baštine.

Tko i što stoji iza ovih prijedloga, otkrio je dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić.

Aktivnosti vezane za Srbiju u američkom Kongresu Foto: Dnevnik Nove TV

Jedna skupina američkih zakonodavaca prije nekoliko dana predstavila je zajedničku kongresnu rezoluciju koju je predvodio republikanski zastupnik iz Južne Karoline Joe Wilson. Rezolucija ima čak 40 supredlagača, objasnio je Puljić.

"Cilj rezolucije je prebaciti godišnju konferenciju Parlamentarne skupštine OESS-a iz Srbije u Ameriku, konkretno u Charleston u Južnoj Karolini, umjesto da se održi u Beogradu iduće godine", rekao je.

Predlagači tvrde da bi održavanje tog događaja u Americi pokazalo snažnu potporu saveznicima, a žestoko kritiziraju Srbiju zbog veza s Rusijom i politike prema Kosovu, uz tvrdnju da politika Beograda prema Kosovu potkopava regionalnu stabilnost.

Aktivnosti vezane za Srbiju u američkom Kongresu Foto: Dnevnik Nove TV

"Kongresmen Wilson kaže da je najjači razlog zbog kojeg Beograd ne bi trebao biti domaćin sastanka, citiram, 'to što Srbija još uvijek kupuje naftu i plin od Rusije. Naftnu industriju Srbije, NIS, kupio je ratni zločinac Putin', tako kaže on", ispričao je Puljić.

Osim toga, Wilson upozorava na, kako tvrdi, nepotreban utjecaj kineske Komunističke partije u području komunikacija i drugih ulaganja.

"Da bi stvar bila još gora, kaže kongresmen Wilson, postoji povezanost s diktaturom u Teheranu. On dodaje da Srbija treba prestati kupovati rusku naftu i plin te se distancirati od Moskve, Pekinga i Teherana ako se želi u potpunosti integrirati u zapadne institucije", dodao je Puljić.

Aktivnosti vezane za Srbiju u američkom Kongresu Foto: Dnevnik Nove TV

Kongresmen Joe Wilson inače zastupa Sjedinjene Američke Države u OESS-u.

Drugi nacrt rezolucije

Upitan ima li drugi nacrt rezolucije, koji se odnosi na američko-srpske odnose, političke konotacije, Puljić je objasnio da nema, iako pojedini mediji u Srbiji to predstavljaju kao veliku diplomatsku pobjedu.

"Ovdje je riječ o jednoj uobičajenoj praksi koju sada tamo žele predstaviti kao izvanredan uspjeh. Prije nekoliko dana isto se dogodilo s Bugarskom, recimo", pojasnio je Puljić.

U Kongresu je predloženo da se veljača proglasi Mjesecom srpsko-američke baštine. Nacrt je predložila republikanska kongreskinja Claudia Tenney iz savezne države New York.

Aktivnosti vezane za Srbiju u američkom Kongresu Foto: Dnevnik Nove TV

"Ona je u mladosti, a ovo je zanimljivo, bila jedina Amerikanka zaposlena u Generalnom konzulatu bivše Jugoslavije u New Yorku. Kasnije je često boravila u Beogradu, tečno govori srpski jezik i jako, rekao bih, žestoko zastupa srpske interese, bilo da je u pitanju Srbija, Kosovo ili Bosna i Hercegovina, u Kongresu", objasnio je Puljić.

Dodao je da je Srbija tradicionalno vrlo aktivno uključena u lobiranje u Americi, gdje živi oko milijun američkih Srba.

"Podsjećam da je prije posljednjih predsjedničkih izbora u Americi organizacija Srbi za Trumpa bila iznimno aktivna. I pored svega toga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne stoji baš dobro u Washingtonu otkada je propao posao s Trumpovim zetom i kćeri Ivanom, bolje rečeno Ivankom, oko izgradnje hotela u Beogradu", rekao je Puljić.

"To znači da osuđeni ratni zločinac i poznati modni guru Vojislav Šešelj uzalud nosi okolo majicu s natpisom 'Trump, Srbine'", zaključio je.

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