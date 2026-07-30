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Dvije rezolucije o Srbiji u američkom Kongresu: "Poznati modni guru Šešelj uzalud nosi okolo majicu s natpisom 'Trump, Srbine'"

PišeDNEVNIK.hr, 30. srpnja 2026. @ 20:48 komentari
Ivica Puljić, dopisnik u SAD-u
Ivica Puljić, dopisnik u SAD-u Foto: Dnevnik Nove TV
Dopisnik Dnevnika Nove TV iz Washingtona Ivica Puljić analizirao je rezoluciju predloženu u američkom Kongresu.
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