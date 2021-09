Dok ne stignu nalazi obdukcije zakazane za utorak, FBI ne želi potvrditi pripadaju li ostaci tijela koje je policija pronašla u nacionalnom parku u Wyomingu nestaloj 22-godišnjakinji Gabby Petito. Njezin dečko je ranije odbio surađivati s policijom te je prošloga tjedna nestao iz obiteljske kuće.

Gabby Petito i njezin 23-godišnji dečko Brian Laundrie u lipnju su krenuli na put bijelim kombijem i planirali su na zapadu SAD-a posjetiti nacionalne parkove te dokumentirati putovanje na društvenim mrežama. Međutim, tri mjeseca kasnije s puta se vratio samo Laundrie, a Petito, koja je posljednji put razgovarala sa svojom obitelji 25. kolovoza, nestala je početkom rujna. On je odbio razgovarati s istražiteljima, a potom je i on nestao, no sumnja se da je pobjegao.



Posljednjih dana policija je pretraživala kamp Spread Creek, gdje su Petit i Laundrie parkirali svoj kamper tijekom boravka u Nacionalnom parku Grand Teton. Pomoć u pronalasku došla je od bračnog para youtubera koji su pregledavajući svoje snimke primijetil da su snimili i kombi Ford Transit s registarskim tablicama Floride, nalikom onome kojim su putovali Petito i Laundrie, a koji je na svojoj stranici objavila obitelj Petito nadajući se da ga je netko možda negdje vidio.



Jenn i Kyle Bethune, poznati na YouTubeu kao "Red White & Bethune" na snimku kombija su naišli slučajno jednostavno pregledavajući snimljen materijal, a čim su prepoznali kombi koji im se učinio poznat materijali su predali FBI-ju. Video je snimljen 27. kolovoza oko 18:30 sati u kampu Spread Creek.



Policija se odmah dala u potragu i ove nedjelje u šumi Bridger-Teton pronađeni su ostaci tijela za koje se vjeruje da pripadaju nestaloj 22-godišnjakinji. No, FBI ne želi ništa komentirati dok ne stignu nalazi obdukcije koja je zakazana za utorak, 21. rujna. Kamp, gdje su pronađeni posmrtni ostaci,ostat će još neko vrijeme zatvoren s obzirom na to da će istraga potrajati još neko vrijeme.



Njezina obitelj je preko odvjetnika zahvalila policiji i potražnim timovima te je zamolila da mediji poštuju njihovu privatnost kako bi u miru mogli oplakivati gubitak kćeri, javlja Insider.

Žaljenje je iskazao i odvjetnik obitelji Laundrie, koja je rekla da Briana nisu vidjeli tri dana. On, koji je živio s Petit u North Portu, južno od St. Petersburga na zapadnoj obali Floride, već je ranije odbio razgovarati s istražiteljima. U međuvremenu je nestao, a sumnja se da je zapravo pobjegao.



Njegov odvjetnik je ranije kazao da Laundrie ne razgovara s policijom ili javnošću ''prema savjetu odvjetnika'' s obzirom na to da su 'intimni partneri često prve osobe na koje policija usredotočuje svoju pažnju u slučajevima kao što je ovaj.



U međuvremenu su se pojavile i neka snimke na kojima se par svađa, a navodno je tada bila intervenirala i policija, koja se suočava i s prosvjedom dijela građana koji smatraju da nije dobro reagirala u cijelom slučaju.