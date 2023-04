Predsjednik Vladimir Putin posjetio je sjedište grupe trupa Dnjepar u smjeru Hersona.

Šef države Vladimir Putin stigao je helikopterom, a potom terenskim vozilom otišao u stožer. Tamo ga je dočekao zapovjednik grupe trupa Dnjepar, general-pukovnik Oleg Makarevič.

On je izvijestio da grupa "preuzima obranu u skladu sa zapovijedi".

"Želim vam dobro zdravlje", dodao je Makarevič, a nakon toga se Putin rukovao s njim. Otvarajući sastanak u stožeru, predsjednik je rekao: "Ne želim vas odvratiti od vaših izravnih dužnosti vezanih za zapovijedanje i upravljanje, tako da ovdje radimo poslovno, kratko, ali konkretno. Važno mi je čuti vaše mišljenje o razvoju situacije, saslušati vas, razmijeniti informacije", rekao je Putin.

Putin iznenada doputovao u Ukrajinu: Došao je samo zbog jedne stvari

Kazne su drastične i nema milosti: Putin potpisao zakon zbog kojeg će muškarci bježati iz Rusije

Predsjednik je zatražio da izvješće započne situacijom u Hersonu, zatim u smjeru Zaporižja, a nakon toga se obratio zapovjedniku Zračno-desantnih snaga, general-pukovniku Mihailu Jurjeviču Teplinskom, piše Tass.

#Putin allegedly visited the headquarters of the #Dnepr group of troops in the #Kherson direction. pic.twitter.com/Kap2mTAgvv