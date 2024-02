Milijarder otkrio da je drugi put bankrotirao: "Na monstruozan način upao sam u dugove od 850 milijuna eura"

Britanski građevinar koji se prošle godine pojavio na Timesovoj listi bogataša drugi put je bankrotirao, a kako tvrdi, za sve je kriva organizirana kriminalna skupina povezana s ozloglašenim narkokartelom.

Bob Bull (46) živio je na visokoj nozi s osobnim bogatstvom od 2,2 milijarde eura i - kao 88. najbogatija osoba u Velikoj Britaniji - u proljeće se pridružio popisu najvećih bogataša na Otoku. Svoje bogatstvo stekao je kroz tvrtku specijaliziranu za izgradnju bungalova, a to mu je omogućilo kupnju kolekcije superautomobila, uključujući pet Rolls-Roycea, tri Lamborghinija i Ferrarija.

Ali oduzeti su mu, a on i supruga Sara morali su staviti i svoju kuću u blizini Southamptona na prodaju. Bob je bankrotirao krajem prošle godine - po drugi put u svom životu - ovom prilikom za nevjerojatnih 850 milijuna eura, nakon, kako Bob kaže, udara mržnje u režiji narkokartela Kinahan, globalne organizirane kriminalne skupine iz Irske, prenosi Mirror.

Pročitajte i ovo ČELNIK FORTENOVE Njegovi radnici morali bi raditi dva životna vijeka za njegova primanja: Peruško o izdašnoj plaći i bonusu od 720.000 eura

Bob, njegova obitelj i djelatnici kažu da su bili žrtve premlaćivanja, prijetnji otmicom i prijevare. Bob i Sara napadnuti su i pretučeni u baru blizu Manchestera. Navodno je razbojnik onesvijestio Saru prije nego što je ukrao ključeve Bobovog Rolls-Roycea vrijednog 450.000 funti.

A sada je Bob, inače otac jednog djeteta, odlučan u namjeri da se, kako kaže, nakon muke izbori za pravdu. Zadužio je tim bivših detektiva Scotland Yarda da sastave dosje o njegovoj noćnoj mori. Detektivi su zaključili da je "Bull bio žrtva zavjere s namjerom da ga prevare, unište njegov posao s kamp prikolicama, bungalovima i parkovima za odmor vrijedan 4,7 milijardi eura". U dokumentima se navodi da su se počinitelji okoristili u iznosu od 54 milijuna eura i da su stalne prijetnje njegovoj obitelji dovele do smrti Bobova oca.

Bob, koji je također bankrotirao prije otprilike osam godina, rekao je:

"Ovi su me ljudi doveli do granica mog života... Kad bi sudac koji je proglasio stečaj znao da sam bio žrtva kriminala, mislim da bi stečaj bio odbačen. A ako se neću žalit na bankrot, gotov sam... Radije bih skočio kroz prozor nego dopustio da se to dogodi jer je to obeščašćenje groba moga oca, obeščašćenje cijele moje obitelji."

Pročitajte i ovo braća Panić FOTO Zgodnim maserkama obećavali zaradu 100 eura na dan: Vučićeva kumčad na policijskoj tjeralici zbog prostitucije, pobjegli u Hrvatsku

Kad je prvi put bankrotirao, Bob je tvrdio da je "presiromašan da bi si priuštio objed u KFC-u". Od tada je ponovno izgradio svoj život i uspješnu tvrtku, Royal Life, što mu je omogućilo da si u Hampshireu kupi vilu vrijednu 11.7 milijuna eura u sklopu koje je čak i trostazna kuglana. Prošlogodišnja presuda ipak je uzdrmala Boba, a otac, podrijetlom iz Manchestera, rekao je da su svi njegovi financijski ugovori odmah postali nevažeći. Čak je vratio i svoj sat Hublot Ferrari Grand Prix vrijedan 17.500 eura, izvještava The Sun.

Bob je pokušao refinancirati svoju tvrtku Royal Life, koja je navodno vrijedila 4,7 milijardi eura. Financijski paket vrijedan 3,3 milijardi eura – najveći posao s nekretninama u Europi – propao je nakon što se zajmodavac iznenada povukao u posljednjem trenutku. Bob kaže da je u očaju i pod prisilom nakon prijetnji posudio 3,5 milijuna eura od milijunaša za kojeg se ispostavilo da je član organizirane kriminalne skupine za koju se priča da je povezana s irskom kriminalnom obitelji Kinahan.

Taj iznos trebalo je vratiti u roku od četiri tjedna, plus kaznenu kamatu od 3,5 milijuna eura mjesečno. To se brzo pretvorilo u zahtjev za nevjerojatnih 49 milijuna eura – praćen, tvrdi Bob, zastrašivanjem i prijetnjama otmicom.

U dokumentima, u koje je The Sun imao uvid, stoji: "Ova skupina izaziva strah zbog upotrebe ekstremnog nasilja, uključujući ubojstva. U slučaju Boba Bulla irski kartel nije gubio vrijeme koristeći prijetnju nasiljem i otmicom..."

Pročitajte i ovo teorija zavjere i trolanje FOTO Jezivom slikom i porukom Biden opet šokira, upleo i Taylor Swift: "Baš kao što smo zacrtali"

Bob kaže da je potpisao jamstvo nad milijunima eura vrijednom imovinom u svoja četiri glavna posla nakon što su kriminalci prijetili otmicom njegova osmogodišnjeg sina. Dok su se prijetnje nastavljale, Bob je angažirao osiguranje u svojoj kući i uredima u Hampshireu.

Detektivski dosje od 90 stranica predan je policiji Hampshirea koja je gotovo deset sati razgovarala s Bobom Bullom o njegovim optužbama te potom priopćila kako je istraga u tijeku.